女大生獻「第一次」竟出意外！她曝懊悔心情：我好像做錯了

▲原PO給了男友第一次後卻覺得非常懊悔。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

女生在獻出「第一次」時，都既興奮又緊張，不過切記一定要注意安全措施。一名女大生發文表示，自己和男友在出外旅行時順其自然的發生了性關係，雖然是第一次，但該做的防護措施都有做，可是沒想到完事後，卻發現男友的保險套竟然滑落一半，讓她不禁擔心萬一發生什麼事該怎麼辦！女大生同時也藉著自己的經驗告誡所有女孩，務必做好安全措施，因為你永遠不知道那該死的保險套會出甚麼狀況，最後更無奈說「保佑我吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO想以自身經驗告誡所有女孩子。（圖／翻攝自Dcard）



這名女大生27日在Dcard上，以「給所有第一次要發生性行為的女孩的一封信」發文表示，她和男友在旅行期間非常自然的發生了性關係，「我並沒有思考太多就答應了他，但現在我覺得我做錯了。」她指出，「我認為自己做錯的原因不是什麼覺得男友不是對的人，我也不認同處女膜是女生最珍貴的東西這種狗屁話，我認為性愛是很自然的東西，女性也有享受性愛的權利，但我忽略的是在發生關係後，女性要承受的比男性太多太多了。」

原來，當天晚上她男友在完事拔出後，就發現保險套竟然滑落一半，加上她也沒有服用事前避孕藥的習慣，搜尋了一些網路文章後就開始非常緊張、不知所措，便到藥局購買了事後避孕藥。女大生說，「到現在我都還記得我在藥局前是如何躊躇不前，在拿錢給老闆的時候手是如何顫抖，明明老闆沒有說太多話，但在我說完要買事後避孕藥後，卻不自禁覺得老闆看我的眼神有異樣。」

▲保險套竟然滑落一半讓原PO十分崩潰。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



女大生無奈表示，就算在24小時內服用了事後避孕藥，但她心中的焦慮仍然沒有減少，甚至開始想像最壞的情況發生後會怎麼樣？父母怎麼辦？學業、未來怎麼辦？以及大家將會如何看待她。因此想藉由自己的親身經歷告誡給各位女孩，如果發生性行為，但沒有打算要懷孕的話，「請務必！務必！務必！做好避孕措施，服用事前避孕藥＋戴套才是比較保險的方法，因為你永遠不知道那該死的保險套會出甚麼狀況。」

對此，許多女網友也出面回覆，「我每次就算有戴套都一樣焦慮」、「曾經經歷過一樣的事！就算不是第一次還是很挫」、「真的超焦慮⋯有戴套，經過第一次之後經期遲到將近一個月，永遠記得那時候的心情」、「擔心的話就吃事前，就這樣，固定吃事前，再帶套，中獎比重彩券頭獎還難」。