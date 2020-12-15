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花蓮民宅失火2人燒傷！瓦斯管長期擠壓破裂　用戶應常檢查

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▲▼起火原因經消防局火災調查科鑑定，研判係瓦斯管線長期被擠壓破裂造成。（圖／花蓮消防局提供，下同）

起火原因經消防局火災調查科鑑定，研判係瓦斯管線長期被擠壓破裂造成。（圖／花蓮消防局提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮日前發生一起民宅火災，民眾報案稱，火災發生時有爆炸聲且有煙冒出。臨近消防分隊到場進行搶救時火勢已由民眾自行撲滅，但是浴廁有2人正在盥洗，造成洗澡的20歲大人及1位3歲孩童燒燙傷。  
 
經消防局勘查發現，起火戶浴室內同時安裝一般熱水器、瓦斯桶及2台洗衣機，研判係瓦斯管於洗衣機與牆面間因受擠壓後產生破損漏氣現象，外漏的瓦斯蓄積於浴室內空間，住戶在打開水龍頭，點燃熱水器要幫小孩洗澡時，瓦斯瞬間被熱水器火源引燃造成2位民眾嚴重燒燙傷，洗衣機及浴室輕鋼架受火勢波及。

▲▼起火原因經消防局火災調查科鑑定，研判係瓦斯管線長期被擠壓破裂造成。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
花蓮消防局長林文瑞呼籲民眾使用熱水器及瓦斯應謹慎小心，尤其不可裝設於室內密閉空間，熱水器若因環境空間問題無法裝設於屋外或空氣流通之處所，則應安裝強制排氣裝置。

林文瑞同時提醒民眾，應經常檢查瓦斯爐具、熱水器橡皮管是否受擠壓破損及管線接頭是否破裂、鬆脫，如發現有劣化情形，應盡速更換、瓦斯使用後、外出、就寢前應將瓦斯總開關關閉，避免瓦斯洩漏。瓦斯爐具須放在磚台或不鏽鋼架上，應與周圍可燃物保持適當距離，且不要用報紙舖在瓦斯爐具下或牆上貼月曆、紙張，以免引火燃燒。
 
消防人員將宣導瓦斯行業者幫民眾更換瓦斯時，要協助檢視瓦斯桶上管線是否劣化、管線接合處是否與瓦斯桶密合，適時的檢視及維護，以保障民眾安全。

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