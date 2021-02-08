歡樂宜蘭年起爐祝禱　縣長林姿妙為全民祈福

▲8日歡樂宜蘭年起爐祝禱活動中，宜蘭縣長林姿妙為全民祈福。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2021歡樂宜蘭年」因新冠肺炎疫情，28年來首度停辦。往年在除夕夜皆會舉辦起爐儀式，供民眾祈安祝願，雖然停辦，但農曆年前，宜蘭縣政府在文化中心廣場點燃象徵團圓的大火爐，象徵歡樂宜蘭年的爐火28年來從不熄滅，宜蘭縣長林姿妙代表全縣民眾向上天祝禱，祈求新的一年可以「牛轉乾坤」，賜福宜蘭，2022年大家可以再相聚圍爐！

1994年開辦的歡樂宜蘭年，為營造農曆年過年團圓的氣氛，每年除夕夜都安排起爐儀式，並舉辦守歲晚會，除有一連串熱鬧表演節目，並於午夜前趕年獸倒數計時一起迎接新年到來。活動初期原使用的火爐是由磚砌而成，1996年特委由宜蘭縣籍雕塑家林正仁打造一個高2公尺、直徑2.52公尺，總重超過3公噸，是全國最大的火爐，爐身除了有「歡樂宜蘭年」字樣外，並有12生肖鏤空圖案，透過火焰的光影流動，上面的生肖生龍活虎般躍動著，為闔家團圓的民眾帶來溫暖、希望與光明。

2021歡樂宜蘭年雖然停辦，農曆春節前，縣長林姿妙在文化中心廣場引燃歡樂宜蘭年火爐，為宜蘭縣民祝禱，將寫有「牛轉乾坤、闔家安康、福照蘭陽」的祈福卡投入火爐內告祭上天，期盼揮別過去一年的陰霾，迎向嶄新的一年，也象徵歡樂宜蘭年的爐火今（2021）年沒有中斷，明（2022）年全民再一起圍爐守歲過新年。

為縣民祈福，宜蘭縣長林姿妙並特別前往草湖玉尊宮持香虔誠參拜天公，誠心祈求上天保佑，新的一年宜蘭經濟繁榮，縣府也會全力守護縣民的健康。提醒民眾年節期間，要做好防疫工作，勤洗手、戴口罩，出入公共場所配合量體溫並保持社交距離，衷心期盼疫情可以早日獲得控制，宜蘭縣家家戶戶都能安居樂業，宜蘭平安，台灣平安！

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►影／羅東員警同一天離婚離職...臉書頭貼換「再見」 真相曝光了

►影／嗆機車雙載死者女友：看到大車不閃 宜蘭警遭申誡二次處分

►只要跟妳睡一晚！美髮妹賞金3萬找黑柴 慘遭噁男「電愛」氣爆

►歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手