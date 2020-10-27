宜蘭鐵路高架案獲核定　林姿妙要求中央全額補助54億地方配合款

▲▼宜蘭鐵路高架案獲核定，27日宜蘭縣長林姿妙要求中央全額補助54億地方配合款。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院發函核定宜蘭鐵路高架案，並將併同北宜直鐵、高鐵及東部快鐵整體考量，辦理綜合規劃，宜蘭縣長林姿妙27日懇請中央全額支應54.39億的宜蘭鐵路高架化地方配合款，以造福宜蘭及東部地區，同時完善全國鐵道規劃。

宜蘭鐵路高架案，是宜縣府自2008年至2019年歷經5次送交通部審查，交通部於2020年5月21日陳報行政院，歷經12年，終於在26日正式核定。未來交通部將併同北宜直鐵、高鐵及東部快鐵整體規劃，宜蘭將成為東部交通運輸門戶及樞紐。

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宜蘭鐵路高架能消除現有9處平交道，改善交通瓶頸與安全事故，解決前後站生活圈與交通阻隔，平衡鐵路東西城鄉發展，提高土地使用效率，形構大眾運輸導向之土地發展模式。

但高架案中的宜縣地方配合款為54.39億元，縣府基於財政困難，將協請行政院公共工程委員會及交通部依照蘇院長現地視察裁示降低宜蘭縣府負擔比例。

要求中央全額補助54.39億元的林姿妙表示，鐵路高架化歷經12年的努力順遂核定，開啟軌道新契機，待未來高鐵東延到宜蘭，宜蘭三鐵共構勢在必行，完成場站周邊之都市發展及交通整體規劃，實現「西高鐵、東快鐵」的鐵道政策。

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