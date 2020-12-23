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林姿妙就職2周年　報告「幸福蘭圖、宜居蘭陽」成果

▲▼就職2周年，宜蘭縣長林姿妙23日向鄉親報告「幸福蘭圖、宜居蘭陽」成果。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲就職2周年，宜蘭縣長林姿妙23日向鄉親報告「幸福蘭圖、宜居蘭陽」成果。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙就職即將滿2周年的23日，在蘭陽博物館以「幸福蘭圖、宜居蘭陽」主題，向縣民報告就2努力打拚成果，對於積極佈局宜蘭縣長選舉的宜蘭市長江聰淵，也在同時段舉辦就職週年慶，是否對江聰淵會有威脅感？林姿妙說：「我們都非常的尊重，每一個人對於自己的理想目標來前進，我也有我自己理想目標，他也有他的理想目標，我們都一齊努力。」

▲▼就職2周年，宜蘭縣長林姿妙23日向鄉親報告「幸福蘭圖、宜居蘭陽」成果。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜蘭縣長林姿妙，23日上午10時在就職2周年活動中表示，不只為宜蘭拚交通，爭取到鐵路高架通過行政院核定、高鐵確定延伸宜蘭，在這些鐵道規劃落實以前，她也看到宜蘭公路運輸的課題，雪山隧道的壅塞深深影響宜蘭對外的交通，因此提出濱海公路台2線高架的想法，不只可以分散國道5號車流，更可以帶動濱海地區的發展，創造濱海希望廊道。

▲▼就職2周年，宜蘭縣長林姿妙23日向鄉親報告「幸福蘭圖、宜居蘭陽」成果。（圖／記者游芳男攝，下同）

她拚交通的同時，也為宜蘭拚建設，第二行政中心已經動工、宜蘭科學園區擴大開放產業量產，都為宜蘭的發展帶來新氣象。而對於鄉親的照顧，林姿妙縣長拚孩子讀書，免費營養午餐乳品蔬菜再升級、2年內班班有冷氣，拚老人福利，持續推動健康磐石大聯盟及在地安老服務，更舉辦高齡生活大學，讓長者體驗大學生活，宜蘭好生活已經逐步在實現。

另外，這2年台灣時空環境的變化，深切影響宜蘭的生活、經濟等面向，首先，從年初迄今，從國外萌生的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻，衝擊人們的健康、產業與生活，防疫期間造成鄉親生活的不便及變動，她很感謝鄉親的配合，宜蘭目前疫情還算穩定，她縣府團隊還是會嚴陣以待，用心守護縣民的健康。

▲▼就職2周年，宜蘭縣長林姿妙23日向鄉親報告「幸福蘭圖、宜居蘭陽」成果。（圖／記者游芳男攝，下同）

同時也以創業的支持、產業的開放、投資的促進等作為，協助在地產業克服挑戰。另一方面，宜蘭65歲以上長者占全縣人口比例約17%，還有生育率低迷的情形，宜蘭面臨的是高齡化及少子女化的雙重課題，因為母兼父職的切身經歷，讓她將生養的心得及需求，轉化為育兒政策的核心理念，要做家庭最有力的後盾。

對於同時需要養育孩子和照顧長輩的青年朋友，她也持續推動像是讀書免書籍費和多元特色教育，分擔青年照顧家庭的壓力，並且透過許多友善高齡作為，像是整合社區巷弄長照站，提升作為醫療加值據點，還有推動高齡志工和高齡生活大學，全方位照顧長者的身心健康，也讓青年朋友可以更放心在宜蘭打拚。

林姿妙強調，縣府團隊推動縣政以人為本，守護縣境與水相依，面對全球氣候的劇烈變動，年總降雨量過度集中，因此她責成縣府團隊加速建置雨水下水道建設，興建抽水站及改善排水設施，落實防汛作為，針對水環境的整治也從源頭做起，加強防洪效益，用友善的方式與自然和平共處。

林姿妙指出，天下雜誌幸福城市大調查的評比，宜蘭是全國最幸福的城市，她和縣府團隊很高興能夠與鄉親共享這份榮耀，有許多政策的推動，都是從鄉親的角度出發，像是爭取濱海公路高架，就是要提升交通建設和區域發展，打造濱海希望公路，讓交通更便捷、地方能復甦，加上與縣議會之間府會合作的默契，讓這塊土地變得更美好、更幸福，未來她和縣府團隊，將會持續追求縣政的進步與鄉親的肯定，對於縣政的推動，好還要更好，力求至善，打造幸福蘭圖，構築宜居蘭陽。

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