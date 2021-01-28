只要跟妳睡一晚！美髮妹賞金3萬找黑柴　慘遭噁男「電愛」氣爆

▲▼宜蘭黃姓女子上網懸賞找愛犬「荳荳」，被騷擾電話氣哭，幸狗狗是找回來了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一女子上網懸賞3萬元協尋走失愛犬「荳荳」， 竟接到「只要跟妳睡一晚」騷擾電話一時氣哭，後來「荳荳」被好心人找回來，她氣才全消，不過她友人PO說：要送給騷擾男子「祖宗十八代的髒話」，網友們更是對騷擾者罵聲連連。

從事美髮業的宜蘭黃姓女子，3個月前跟朋友領養狗狗「荳荳」，25日上午她將「荳荳」帶去羅東一家寵物店洗澡，當天下午3時許，「荳荳」趁著店內維修人員進進出出之際，竟跟著工人一起溜出店外不知去向。

「荳荳」搞失蹤記，她急得上網懸賞3萬元找愛犬，27日上午，她接到一男子打來沒有來顯示的號碼的電話問說在找狗嗎？她問對方狗狗在你那邊嗎？並說只要「荳荳」回來，她將奉上3萬元酬勞。不料對方竟說：「我只要跟妳睡一晚」，她一聽氣得掛電話也被氣哭。

所幸，27日18時許，「荳荳」在距離寵物店約4公里外，被2名好心女子尋獲，找狗狗3萬元酬勞是寵物店支付，尋狗記以喜劇收場。

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