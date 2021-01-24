宜蘭橋再通車典禮　市長江聰淵轟林姿妙「割稻仔尾」

▲宜蘭橋改建工程3個月2次通車典禮，宜市長江聰淵轟縣長林姿妙挨是「割稻仔尾」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府24日舉辦第2次宜蘭橋改建通車典禮，宜市長江聰淵轟縣長林姿妙：「割稻仔尾、好大喜功，忽視防疫、黔驢技窮，宜蘭橋到底要辦幾次通車典禮？！」宜縣府回應，第1次通車典禮是主橋面通車，24日第2次是人行道跟自行車道好了，典禮均有實名制、量體溫、戴口罩，座位也有適當距離，有落實防疫措施。

下屆宜蘭縣長選戰提前開火！宜縣府24日舉辦宜蘭橋全面通車典禮，未出席的宜蘭市長江聰淵聲明說：歷經多方努力爭取的宜蘭橋改建工程，縣府2020年10月25日，配合媽祖化節舉辦繞境與盛大的通車典禮後，24日又再次舉辦通車典禮，先不論辦理通車典禮所要耗費的費用及人力，在當前疫情嚴峻的時刻，林縣長為了營造「剪綵王」形象，無視中央避免辦理大規模群聚活動建議，仍然規畫這樣好大喜功的儀式，實在是令人擔心與不解。

宜蘭橋改建工程從發想提案、地方意見收集，至經費爭取，是歷經將近10年的時間，不下百位的民意代表、行政首長及中央部會協調，才得以順利進行；林縣長入主縣府之後，無視過去宜蘭縣政府與鄉鎮市公所共同齊心爭取中央建設經費的努力，用割稻仔尾方式，要把大家一起努力的建設成果佔為己有，2020年7月啟用的宜蘭羅東雙園區自行車道便是最好的例子。

而今天（24日），攸關來往宜蘭礁溪重要通道的宜蘭橋改建，在這樣的割稻仔尾的心態下，從改建工程開工後，在不到兩年的工期內，多次舉辦所謂的視察、慰問行程，如今在配合營造個人形象的媽祖文化節繞境活動而辦理通車後，在不到3個月時間內，又要辦理一次通車典禮，勞師動眾，這種作法無視過去眾人努力打拼的腳印，更凸顯出宜蘭縣政府在規畫未來建設藍圖，缺乏對未來美好場景的規劃佈局，只能一再的消費過去大家共同努力爭取的宜蘭橋改建工程。

透過辦理通車典禮方式宣達建設成果，同時為橋樑進行祝福，當然可以接受，但只是為了宣傳自己，一再消費單一工程的活動辦理通車典禮，勞師動眾只為自我吹捧，這就黔驢技窮了，縣民也會看破手腳。

林縣長「好大喜功」、「喜歡吹噓屢有案例，不只是宜蘭橋，前陣子的班班有豆奶，竟然是每學期只有1瓶，熱水器補助全縣名額竟只有16個，林縣長都拿來吹噓卻飽受抨擊，華而不實是禁不起檢驗的。

目前疫情嚴峻，公家單位紛紛帶頭示範取消公眾集會活動的情況下，縣府再次舉辦盛大的通車典禮，就令人覺得是不是有另外的考量，況且宜蘭橋改建完工後尚未完成驗收，不久的將來還要移撥回宜蘭市公所管理辦驗收典禮及移撥典禮嗎？