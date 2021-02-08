「喵喵」製毒工場後山竟藏毒！警扣5億成品先驅原料　可毒害百萬人

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊第三隊8日宣布破獲新興毒品咖啡原料「喵喵」先驅原料四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」計8箱，總重202.4公斤並拘提該製毒工廠錢姓主謀（40歲、製毒前科）和工廠地主黃男（60歲）到案，警方粗估202公斤的甲基苯丙酮約可製造1百萬包的毒咖啡、粗估市價超過5億元、可供百萬人吸食。

▲刑事局偵三大隊破獲喵喵毒咖啡先驅原料工廠逮捕錢姓製毒師（圖左二）和黃姓地主（圖右一）到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊破獲喵喵毒咖啡先驅原料工廠逮捕製毒師和地主到案。（圖／記者張君豪攝）

刑事局警方指出，2020年8月31日專案小組在新竹縣新埔鎮山區查獲喵喵製毒工廠案，警方移送錢姓主嫌後，案件經新竹地檢署依製毒罪起訴，法院裁定涉案5名犯嫌都交保候傳，歷經專案小組努力不懈監控，確認在製毒工廠後山還藏有大批製毒原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」

▲刑事局偵三大隊破獲喵喵毒咖啡先驅原料工廠在新竹縣山區起獲大批製毒原料。（圖／記者張君豪翻攝）

新竹地檢署檢察官沈郁智指揮刑事局偵三大隊及桃園、新竹縣警局共組專案小組展開調查、專案成員在12月30日在新竹縣新埔鎮山區偏僻鐵皮建築物後方約300公尺山坡處查扣第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」計8箱，總重高達202.4公斤，並在當日拘提製毒廠主嫌錢男、以及工廠地主黃男到案，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

刑事局指出，目前國內最氾濫的毒品就屬毒咖啡包，而台灣毒品咖啡包最普遍成分即為「喵喵」(4-甲基甲基卡西酮)，「喵喵」就是「2-溴-4-甲基苯丙酮」為原料製造而成，刑事局2020年總計察查獲3.5公噸之製毒先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」，未來也將全力壓制掃蕩、溯源斷根並抑制新興毒品氾濫。

【相關新聞】

► 獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年 「日本」藏鏡人高雄落網

►超商店員PTT貼文嗆血染跨年！刪3筆電硬碟滅證...住處雜亂飄異味

►青山宮遶境10萬人 警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次

