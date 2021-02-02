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社會 社會焦點 保障人權

盜用網紅美女圖誆投資外匯期貨　詐騙機房藏蘇澳透天厝

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊2日下午宣布偵破一假投資電信詐騙機房，警方查出該及房隱藏在宜蘭縣一透天厝，歹徒利用帥哥美女照片隨機透過社交軟體尋找被害人，誆稱可以獲利5倍，警方統計約有數十人受害，吸金詐騙金額粗估約在百萬元之譜；刑事局日前收網逮捕14名犯嫌送辦。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅位於蘇澳的詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅位於蘇澳的詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅位於蘇澳的詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅位於蘇澳的詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊指出，去年10月接獲線報，警方發現有民眾參加邀約投資被詐騙的情形，深入追查發現現年20歲的王姓主嫌在宜蘭設立電信詐欺機方，對外聘僱話務員以假投資方式吸引民眾出金匯款投資，刑事局偵四大隊與宜蘭縣刑大共組專案小組報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅位於蘇澳的詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅位於蘇澳的詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組監控分析，發現王男把詐騙機房設在宜蘭縣蘇澳鎮的透天厝，並透過網路美女圖隨機在FB、IG社群軟體上隨機找被害人，並邀約民眾加入投資黃金、比特幣、外匯等群組，並由集團成員偽裝成投資者吹唪獲利成果，導致民眾匯款、刷卡投資。之後歹徒便侵吞匯款或直接封鎖對方，造成被害民眾投資損失。

專案小組於今年1月起陸續發起4波搜索行動，前後逮捕包含機房內外8名成員在內共14明名涉案犯嫌，並查獲電腦主機13台、電腦螢幕26台、詐欺工作機40支、外接硬碟10顆、監視器主機2台、wifi分享器4台、本票16張等證物；警詢後將王姓主嫌在內等14人依違反詐欺、組織犯罪條例移送宜蘭地檢署偵辦，王男等10人遭羈押禁見、其餘交保候傳。

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