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社會 社會焦點 保障人權

竹聯馮迪索涉恐嚇包商簽70萬本票　統促白茉莉反控遇裝潢蟑螂

記者黃翊婷／綜合報導

台北市大安區某宮廟去年傳出與包商發生裝修糾紛，後續卻遭警方查出，多名統促黨捍衛隊成員涉嫌逼迫包商簽下70萬元本票，還在車輛裝設GPS定位追蹤。遭逮的7人當中，包含有統促黨「白茉莉」之稱的邱晉芛，以及自稱「桃園馮迪索」的竹聯幫大哥何鴻源。

竹聯馮迪索涉逼添香油錢，恐嚇包商簽本票。（圖／東森新聞）

▲包商的車子被裝設GPS定位追蹤。（圖／東森新聞，下同）

據了解，裝修包商的車子後保險桿被加裝GPS定位追蹤，本人卻完全不知情，刑事局警方掌握情資後，發現是包商受僱前往裝修宮廟，卻因此惹到統促黨的捍衛隊成員。

原來，這間位於台北市大安區的宮廟是由統促黨經營，去年廟方支付120萬元找來王姓包商裝修，雙方卻起了爭執，工程拖到現在都還沒完工，只有管線部分已經完成。警方調查，因為追加工程延誤，廟方找來何鴻源等人處理，甚至逼迫包商簽下70萬元本票，當作香油錢補貼。

竹聯馮迪索涉逼添香油錢，恐嚇包商簽本票。（圖／東森新聞）

▲何鴻源訊後被檢方諭令以10萬元交保。

警方日前大動作掃蕩，一共逮捕7名涉案人，包含有「白茉莉」之稱的統促黨員邱晉芛，以及在網路上自稱為「桃園馮迪索」的竹聯幫大哥何鴻源。其中，何鴻源也是統促黨的成員，過去許多場合，都是由他貼身保護統促黨總裁張安樂，這次涉及不法案件，日前已被檢方諭令10萬元交保。

不過，對於上述事件，邱晉芛向《東森新聞》澄清，並形容這位包商的行為就像裝潢蟑螂，不僅沒有完工，施工品質也非常不堪入目，後來人還搞失聯，廟方從去年9月就開始談復工，從頭到尾都沒有恐嚇取財的問題，「因為我們的工程款已經給他了。」由於目前雙方各執一詞，究竟是否涉及不法，仍有待檢警進一步調查釐清。

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