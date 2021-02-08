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高雄2警和確診者「同桌吃飯」隔離中！衛生局：無社區擴散風險

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄2名員警驚傳和確診者同桌吃飯，現在被匡列居家隔離，外傳還有67名員警也被列入自主健康管理。高雄市衛生局強調，2名員警採檢後都是陰性，目前正在進行居家隔離，由於採檢數值相當低，並無社區擴散風險。

這名確診者為案925，本國籍40多歲男性，1月8日持陰性報告自美國入境，檢疫期滿後25日開始上班，曾在社區活動，近期再次赴美工作，4日自費採檢後確診。由於個案檢疫期滿後至確診期間，在社區活動超過10天，還曾與高雄具警職身分的2名友人聚餐，現在衛生單位匡列接觸者，2名警職友人也被列入居家隔離，連帶還有多名員警也被匡列需自主健康管理，該轄區分局為填補警力空缺，只好派任轄內其他派出所支援勤務。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調，針對此案，基本上來說，社區擴散風險並不存在，根據疫調結果，已掌握相關接觸者，採檢後均為陰性，案925在居家隔離、自主管理期間，甚至是外出都有戴上口罩，且與2名員警同桌聚餐地點是在私人場所，並不是開放的營業空間，因此在風險管控上，狀況安全無虞，至於是否連帶影響67名員警須自主健康管理，數字並不正確。

潘炤穎指出，個案採檢時，有注意到CT值相當低，尤其接觸者採檢狀況為陰性，因此接觸者的接觸者，就不必多加論述。而針對分局需調派警力支援，潘炤穎也舉例，像是部桃群聚案，據了解，有些警員在支援勤務的過程當中，有因為疫情的狀況而需要調派支援，屬常規的調度作業。

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