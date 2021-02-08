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進入社區才確診！案925遭疑「在台灣感染」　陳時中曝可能性機率

記者黃凱翊／台北報導

美國境外移入案925今被爆出任職的工廠疑似沒做消毒，更有人質疑案925是在台灣期間才被感染，對此，指揮官陳時中回應，在台灣感染的可能性幾乎可以說是零，專家小組召集人張上淳也表示，由於案925的Ct值很高，因此研判是在(來台灣)更早時間感染的。

案925為南部上市紡織大廠員工，今有人在網站爆料指稱，案925上班沒戴口罩、走遍全廠，在網路上引起一陣討論。有人質疑，案925是否有可能是在台灣社區內受到感染，對此指揮官陳時中表示，從專業角度來看，源頭在台灣的可能性「幾乎可以說是零」。

▲▼指揮中心2/9記者會 。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

專家小組召集人張上淳也補充，由於案925的Ct值很高，因此在第一時間就判定他是更早時間發生感染的，在感染一段時間之後，IgM到一個高峰後會慢慢下降，但是IgM維持的時間會因為病人不同的狀況而有差異，並不會完全消失，張上淳表示，有兩點可推論他是否是在隔離期間得到感染，一是機率很低，二是隔離期間周圍並沒有任何有病毒的狀況，所以用這個情況來判定，他是在國外感染後帶進台灣，IgM維持陽性的時間比較久的可能性更大。

至於案925任職的紡織大廠，該廠接受《ETtoday東森新聞雲》查證時表示，已經按政府流程執行，員工返台後自主隔離14天，進公司時，就算有病毒量，也已經很微量，這些衛福部都有資料，週末有衛生所來消毒、公司也進行消毒，可能是因為週末，所以大家不知道。

對此，莊人祥也說明，疫調部分是由疾管署同仁和衛生局一起到公司了解，在疫調時患者是隔離在醫院，所以也有跟公司同事詢問相關接觸，有了解個案坐在工廠哪裡，後來是針對個案在辦公室內沒辦法保持1公尺和上班時間超過15分鐘的同事匡列16人。

莊人祥表示，該個案主要是在美國工作的業務人員，沒有跟所有人接觸超過15分鐘，如果有人覺得自己沒被匡列到，可以進一步跟衛生局講，消毒部分是在這兩天假日都有做全廠消毒。

▲▼2/7指揮中心記者會,徐永年,張上淳,鄭文燦,羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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