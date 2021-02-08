罷捷失敗割萊委有望　唐湘龍點名這2人：罷免成功2024會變天

▲吳思瑤、陳柏惟。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人唐湘龍認為，罷免高雄市議員黃捷沒成功，不表示「割萊委」不會成功，這跟選區特性有關，不管是基進黨台中立委陳柏惟，或民進黨台北士林北投區立委吳思瑤，當年贏的很驚險，這時刻若發動罷免，藍營強勢的選區要罷免掉兩個勉強當選的深綠立委，容易多了。

唐湘龍6日在網路節目《Yahoo TV》中表示，罷免黃捷失敗是預料之中，但就算沒通過，對於發動罷免的一方氣勢來講，估計也不會受到太大影響，要罷免黃捷，不是黃捷多麼重要，不是黃捷的支持度很高，而是因為她在高雄鳳山，坦白說，若不是擔任市議員期間在問政內容上不怎麼樣，但在韓國瑜互動上讓黃捷爆紅，成為反韓國瑜、反韓勢力當中代表人物，其實誰會認識黃捷？誰會有興趣去高雄鳳山發動罷免黃捷？

唐湘龍指出，鳳山由藍營策動發動罷免，本來就不容易，想想韓國瑜好不容易贏了，卻被罷的這麼慘，因此，在高雄要發動罷免掉一個綠營的議員本來就不容易，雖然罷免案沒過，一如預期，但在整個過程當中，藍營藉此練兵，操兵味道濃厚，換句話說，就算黃捷罷免沒成功，罷免方包括許多藍營政治人物已藉由這次罷免案開始為2022暖身。

唐湘龍預估，2022年藍營在高雄的選情不弱，之前不管是韓國瑜的罷免、高雄市前議長許崑源自殺，這些對於藍營都是很大的心理創傷，藍營本來就在尋找機會化悲憤為力量，希望在高雄討回失去的公道。

唐湘龍提到，黃捷罷免案失利，民進黨好像壓了大量資源在黃捷身上，收割黃捷罷免案沒成功的戰果，可以對外誇誇而談，覺得保住黃捷，認為黃捷欠民進黨一個人情，「民進黨傳統大綠要收割小綠，假裝的幫忙，真正的收割」，這一點在地方政壇上很快就會看出來，估計在高雄政壇上不再有小綠活動的空間，小綠經過這個罷免案之後都會被大綠收割，小綠若還想連任，還想參與2022地方選舉，最好趕快選邊，靠上大綠大概是唯一的出口。

唐湘龍提及，藉由黃捷練兵，除了突出反萊豬以及反萊豬公投作為2021年底公投案的主軸，同時以公投案作為發動2022年地方選舉，反民進黨主軸，在這個邏輯上面，黃捷的罷免只是一個練兵練拳頭的過程，把士氣凝聚起來，希望年底的反萊豬公投可以一舉通過，讓2022地方選舉有一個清楚的選舉主軸，讓整個藍營、在野力量重新集結。

唐湘龍分析，罷免黃捷沒成功不表示「割萊委」不會成功，這跟選區特性有關，不管是在台中的刪Q陳柏惟，或者是在台北士林北投區的吳思瑤，都是偏藍選區，當年贏的很驚險，若不是藍營氣勢太弱，若不是2020年地方那場的選舉，民進黨扛著反送中的招牌，蔡英文拿到817萬票，這兩個人要當選很困難，這時刻若要發動罷免，相對而言，在一個藍營強勢的選區要罷免掉兩個勉強當選的深綠立委就容易多了。

唐湘龍認為，反萊豬議題有很強的中產階級社會動能，即使黃捷罷免再高雄沒通過，估計那個動能起來，組織訓練已起來，藍營氣勢重新集結，再加上趙少康回國民黨，藍營各種力量正重新回潮，有些不屬於藍營的力量，也在藍營的號召之下，在反萊豬的立場下，重新集結，藍營的力量可能比原來傳統藍營的力量來得更大，不必看黃捷罷免看，看看之後割萊委的動能，若割萊委成功，不只2022年，連2024年變天的機會都很大。