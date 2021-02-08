　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷捷失敗割萊委有望　唐湘龍點名這2人：罷免成功2024會變天

吳思瑤、陳柏惟。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲吳思瑤、陳柏惟。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人唐湘龍認為，罷免高雄市議員黃捷沒成功，不表示「割萊委」不會成功，這跟選區特性有關，不管是基進黨台中立委陳柏惟，或民進黨台北士林北投區立委吳思瑤，當年贏的很驚險，這時刻若發動罷免，藍營強勢的選區要罷免掉兩個勉強當選的深綠立委，容易多了。

唐湘龍6日在網路節目《Yahoo TV》中表示，罷免黃捷失敗是預料之中，但就算沒通過，對於發動罷免的一方氣勢來講，估計也不會受到太大影響，要罷免黃捷，不是黃捷多麼重要，不是黃捷的支持度很高，而是因為她在高雄鳳山，坦白說，若不是擔任市議員期間在問政內容上不怎麼樣，但在韓國瑜互動上讓黃捷爆紅，成為反韓國瑜、反韓勢力當中代表人物，其實誰會認識黃捷？誰會有興趣去高雄鳳山發動罷免黃捷？

唐湘龍指出，鳳山由藍營策動發動罷免，本來就不容易，想想韓國瑜好不容易贏了，卻被罷的這麼慘，因此，在高雄要發動罷免掉一個綠營的議員本來就不容易，雖然罷免案沒過，一如預期，但在整個過程當中，藍營藉此練兵，操兵味道濃厚，換句話說，就算黃捷罷免沒成功，罷免方包括許多藍營政治人物已藉由這次罷免案開始為2022暖身。

唐湘龍預估，2022年藍營在高雄的選情不弱，之前不管是韓國瑜的罷免、高雄市前議長許崑源自殺，這些對於藍營都是很大的心理創傷，藍營本來就在尋找機會化悲憤為力量，希望在高雄討回失去的公道。

唐湘龍提到，黃捷罷免案失利，民進黨好像壓了大量資源在黃捷身上，收割黃捷罷免案沒成功的戰果，可以對外誇誇而談，覺得保住黃捷，認為黃捷欠民進黨一個人情，「民進黨傳統大綠要收割小綠，假裝的幫忙，真正的收割」，這一點在地方政壇上很快就會看出來，估計在高雄政壇上不再有小綠活動的空間，小綠經過這個罷免案之後都會被大綠收割，小綠若還想連任，還想參與2022地方選舉，最好趕快選邊，靠上大綠大概是唯一的出口。

唐湘龍提及，藉由黃捷練兵，除了突出反萊豬以及反萊豬公投作為2021年底公投案的主軸，同時以公投案作為發動2022年地方選舉，反民進黨主軸，在這個邏輯上面，黃捷的罷免只是一個練兵練拳頭的過程，把士氣凝聚起來，希望年底的反萊豬公投可以一舉通過，讓2022地方選舉有一個清楚的選舉主軸，讓整個藍營、在野力量重新集結。

唐湘龍分析，罷免黃捷沒成功不表示「割萊委」不會成功，這跟選區特性有關，不管是在台中的刪Q陳柏惟，或者是在台北士林北投區的吳思瑤，都是偏藍選區，當年贏的很驚險，若不是藍營氣勢太弱，若不是2020年地方那場的選舉，民進黨扛著反送中的招牌，蔡英文拿到817萬票，這兩個人要當選很困難，這時刻若要發動罷免，相對而言，在一個藍營強勢的選區要罷免掉兩個勉強當選的深綠立委就容易多了。

唐湘龍認為，反萊豬議題有很強的中產階級社會動能，即使黃捷罷免再高雄沒通過，估計那個動能起來，組織訓練已起來，藍營氣勢重新集結，再加上趙少康回國民黨，藍營各種力量正重新回潮，有些不屬於藍營的力量，也在藍營的號召之下，在反萊豬的立場下，重新集結，藍營的力量可能比原來傳統藍營的力量來得更大，不必看黃捷罷免看，看看之後割萊委的動能，若割萊委成功，不只2022年，連2024年變天的機會都很大。

ET快訊
倒數2天開獎！　「100萬元大獎」只要50東森幣
快訊／台灣確定取得AZ疫苗20幾萬劑　最快2月底到貨、3月施
曾國城照常錄影「只抱男來賓」　《星攻略》同場人員曝現況
人妻30萬卡地亞婚戒「被老公當垃圾丟」！衝焚化廠結局曝光
快訊／趙少康誓言「Make Taiwan Great Aga
萬華16歲高中生路上走一半　突倒地暴斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷捷失敗割萊委有望　唐湘龍點名這2人：罷免成功2024會變天

周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

民進黨中評委替3萊豬跑票立委請命：被開除等同宣判政治死刑

快訊／趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」

快訊／趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選2024原因

LIVE／「刪Q總部」赴中選會提交第一階段名冊　罷免陳柏惟啟動

CNN、法國新聞台全軍覆沒！NCC否決外語新聞台上架CH52　

境外污染物移入造成西半部嚴重空污　盧秀燕：「內部掌控減少空污」

LIVE／趙少康親自上陣　宣布參選2024總統

引進瀕危「格列威斑馬」來台　台北、京都動物園簽友好協定

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

罷捷失敗割萊委有望　唐湘龍點名這2人：罷免成功2024會變天

周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

民進黨中評委替3萊豬跑票立委請命：被開除等同宣判政治死刑

快訊／趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」

快訊／趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選2024原因

LIVE／「刪Q總部」赴中選會提交第一階段名冊　罷免陳柏惟啟動

CNN、法國新聞台全軍覆沒！NCC否決外語新聞台上架CH52　

境外污染物移入造成西半部嚴重空污　盧秀燕：「內部掌控減少空污」

LIVE／趙少康親自上陣　宣布參選2024總統

引進瀕危「格列威斑馬」來台　台北、京都動物園簽友好協定

與林佳龍「沒心結只有團結」　林智堅：燈會停辦是正確決定

排骨酥湯一咬入口即化！高雄老饕激推無腥味豬腦髓湯、Q彈乾鴨血

房思瑜失溫又高山症發作瀕死　缺氧急吞「威而鋼」救命

蘋果將出「4款新晶片」！　未來用於新iPhone、高階Mac

林內鄉公所垃圾車去年燒毀7輛　今全到位年節清運無虞

高雄2警和確診者「同桌吃飯」隔離中！衛生局：無社區擴散風險

很多藝人被性騷擾！　許常德爆名單「一連串赫赫有名的前輩」

爸媽找不到人…驚見「1歲嬰跌落池塘」！熱心護理師急幫CPR搶命

罷捷失敗割萊委有望　唐湘龍點名這2人：罷免成功2024會變天

遇到科學無法解釋之事　請用童話阻止孩子恐懼的擴大

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

政治熱門新聞

趙少康宣布參選2024　力促兩岸和平、藍綠和解

電商消費爭議統計出爐　蝦皮2029件、momo購物1049件

趙少康「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選原因

快訊／反萊豬公投30天破50萬！

陳柏惟稱中共介入罷免潮　林為洲：動不動抹紅

部桃警報解除！蔡英文喊話「心頭抓乎定」　貫徹防疫措施

趙少康：沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

愛相隨！賴品妤、曾玟學合體發春聯　網友歪樓：發喜帖！ 　

即／苗栗縣議員徐欽鴻病逝　享壽65歲

藍委稱美不會出兵　王定宇：恨不得台灣被拋棄

傳綠營發起「罷江」　江啟臣：誰在報復答案很清楚

林為洲：綠營不動員　罷捷也不會過

NCC否准8有線電視申請CH52上架CNN

反萊豬公投破50萬　蕭美琴：美在意負面解讀

更多熱門

相關新聞

LIVE／「刪Q總部」赴中選會提交第一階段名冊

LIVE／「刪Q總部」赴中選會提交第一階段名冊

「刪Q總部」1日正式成立，短短5天內達成第一階段2912份的門檻，提案領銜人楊文正8日下午2時赴中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊，罷免基進黨台中市立委陳柏惟正式啟動。《ETtoday新聞雲》全程直播。

刪Q今提案　陳柏惟：一階全台都會過

刪Q今提案　陳柏惟：一階全台都會過

老K老矣　尚能罷否？

老K老矣　尚能罷否？

趙少康：沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

趙少康：沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

罷免陳柏惟門檻人數曝光　「刪Q總部」下午2點赴中選會送件　

罷免陳柏惟門檻人數曝光　「刪Q總部」下午2點赴中選會送件　

關鍵字：

罷捷萊委唐湘龍陳柏惟吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面