趙少康澄清：我沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

▲趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長趙少康曾呼籲「這波罷免後」是不是可以停了，引發外界認為反對接下來的罷萊委行動。對此，趙少康8日上午澄清，沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤，而是指檯面上罷免結束後，藍綠雙方可以檢討罷免制度。

趙少康在廣播節目《趙少康時間》再次提起選罷法的不合理，罷免一個首長過度容易，複數選區議員罷免案又過度困難，法律應該公正，應該放諸四海而皆準，以罷免前高雄市長韓國瑜為例，雖然罷免票數很高，但綠營一開始起心動念罷免，就是覺得罷免門檻低，加上綠營認為高雄被韓國瑜拿下想罷免掉，這當然是報復式罷免。

趙少康指出，過去像立委蔡正元、黃國昌罷免案雖然沒有成功，但對當事人還是受傷的，立委才當選沒多久，任期4年，滿1年就可以罷免，定期選舉制度就是，表現不好，下次不選這個人，1年怎麼知道表現好不好，還有3年可以努力，因此，罷免對當事人不堪其擾，就算沒有罷免成功，也是身心受創、身心俱疲。

趙少康認為，不應該罷免的票比當選的票低很多，這不合理，大家看到的罷免都是像首長立委這種高層的，很多基層的里長、村長也在罷，很容易就被罷掉，定期選舉制度就是淘汰制度，罷免是人民忍無可忍才罷，一般的情況沒有什麼道理罷免。

趙少康強調，這一波罷免以後，兩黨檢討一下，國民黨認為當初修法降低門檻是民進黨提出的，應該民進黨自己改，但政黨有時可以合作，與意識形態沒關係，而是制度的合理或不合裡，綠營覺得沒面子，藍營也可以提出，看綠營要不要支持。

趙少康也解釋，他講的這一波，是檯面上連署罷免完畢程序後，並不是吳思瑤、陳柏惟連署到一半就不要連署，而是現在檯面上罷免案都結束後，再去檢討選罷法，「我並沒有講說，這一波包含陳柏惟、吳思瑤，或不包含陳柏惟、吳思瑤」。