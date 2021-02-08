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罷免陳柏惟門檻人數曝光　「刪Q總部」下午2點赴中選會送件　

▲基進黨立委陳柏惟質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市議員黃捷罷免投票落幕後，台灣基進立委陳柏惟成為下一個罷免目標之一，「刪Q總部」1日正式成立，短短5天之就完成第一階段2912份的門檻，將在8日下午2點，由領銜人楊文元正式向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊。

依《選罷法》規定，罷免通過需有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上。

陳柏惟是台中市第二選舉區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委，2020年立委得11萬票，以約5千票的差距打敗對手顏寬恆。若以2020年立委選舉人數計算，選舉人數29萬1122人、選舉人總數4分之1，罷免陳柏惟的門檻最起碼要7萬2781人

刪Q總部7日表示，許多人因為罷捷未順利通過門檻，而不看好陳柏惟罷免案，但黃捷當選議員的票數為1萬8420票，卻有超過5萬5千多張同意罷免票入匭。因此，不能說罷捷案失敗，更不是黃捷或是民進黨的勝利，而是讓全台的公職人員要更加戰戰兢兢。

刪Q總部表示，陳柏惟與黃捷2個人完全不同，直指陳柏惟比較像是王浩宇，兩個都是ptt佛地魔等級，雖然陳柏惟任期才剛滿一年，總部卻能可以很輕易的舉出，超過10件他有爭議或跳票的事情。

刪Q總部表示，刪Q行動會繼續推進，和全台所有的罷免行動一樣，都是「小蝦米對抗大鯨魚」，仍會按照原定計畫，8日將第一階段提議人名冊送交中選會並正式提案。

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