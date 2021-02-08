春節期間台東富岡週邊規劃單行道管制　加強違規取締

▲富岡地區週邊道路實施「單行道」管制示意圖。（圖／台東警察分局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東富岡地區每逢連假交通必有塞，為因應春節車輛及人潮驟增造成交通瓶頸，自2月10日至2月16日每日上午8時至20時止，在富岡地區及海堤東56線道路實施「單行道」道路管制並嚴禁違規停車。

台東縣警方表示，將派遣警力加強勸導、取締，並對嚴重妨害行車秩序之違規停車予以告發並拖吊，以免造成交通阻塞。

▲中華大橋至富山護漁區路段，於機（慢）車道兩側區間擺設交通錐，防自小客車右側違規超車，影響行車動線。

另於東56線1k+280~1k+760路段富岡海堤外環道路，僅開放北上單向通行，通往富岡漁港及前往搭船旅客，可多利用富岡濱海綠廊景觀道路前往，民眾請遵守員警指揮及管制規定，以維護交通順暢。

鑒於往年春節連續假期，台11線南從中華大橋至富山護漁區之間交通流量增加，中華大橋北端因多車道匯流成單車道，易造成交通壅塞，請用路人儘量避開車多尖峰時段（北上：上午10至12時、南下：下午16至18時）。

台東警察分局將於中華大橋至富山護漁區路段，於機（慢）車道兩側區間擺設交通錐，防止自小客車由右側違規超車，影響行車動線。如遇有車多壅塞、無法即時排除情形，將視路況於中華大橋實施「輪放管制」作為，請民眾循序前進，切勿路肩超車，以免影響其他用路人權益。

▲警方將加強勸導、取締，並對嚴重妨害行車秩序之違規停車予以告發並拖吊，以免造成交通阻塞。

此外，在台11線沿途富山護漁區、伽路蘭公園前常有民眾違規停車占用機（慢）車道，影響用路人安全，將於行車分向線及路肩擺設交通錐管制車流及違規停車，另禁止南下車輛於入口處左轉，以避免造成壅塞，影響北上車流動線。建議民眾提前規劃行程，避開車多時段，警方將於該台11線沿線加強勸導、取締違規車輛。

台東警察分局長鍾德勳呼籲民眾遇有車多時，請耐心等候，切勿違規駕駛，期使民眾度過愉快的春節假期。

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