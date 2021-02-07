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台南市科技大執法上路　交警：行車請勿違規以免受罰！

▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

許多交通事故都是因為駕駛人違規造成，例如闖紅燈、轉彎未依規定，違規停車阻礙視線或行車動線等，另外造成行車阻礙，路口未淨空也是一大因素，因此台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。

 ▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市交警大隊指出，警方分別在中西區中華西路與府前路、永康區中華路與中山南路，設置「路口多功能違規科技執法系統」，針對闖紅燈、紅燈越線、超速、路口未保持淨空、直行車占用左（右）轉專用車道、左（右）轉車占用直行車道等違規行為來取締；在東區中華東路與凱旋路口設置「車輛未依規定轉彎科技執法系統」，針對各項轉彎未依規定取締；在台南火車站北門路路段設置「違規停車自動偵測執法系統」，針對紅、黃線違規停車、公車站牌、消防栓、路口違停及併排違規停車取締，以上都在2月17日同步啟用，另外於龍崎區182線22公里至28公里處設置「區間平均速率執法系統」，將等通過檢驗通過再實施1個月宣導後啟用。

▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局交通大隊代理大隊長蘇政敏表示，警方建置科技執法設備，執法僅是手段，最重要目的是希望讓用路人能有安全、順暢的交通環境，特別呼籲一些貪圖一時方便的民眾，不要拿自己與他人的生命財產來開玩笑。

▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局以大數據分析，針對台南市易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日起請駕駛朋友行車多小心，勿違規，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前雖然在宣導期間，尚未正式上路，不過警方已經在「TNPD局長室」臉書粉絲專頁先貼出圖卡宣導，另外也在交通大隊粉絲團貼出宣導短片，立即獲得廣大市民網友迴響，紛紛表示支持警方科技執法、應該多爭取經費建置、交通違規三寶真的很討厭！台南市警局表示會持續努力爭取經費建置科技執法設備，同時也希望民眾能多予支持與鼓勵，共同來維護台南交通安全與順暢。

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