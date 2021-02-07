公車運將險被「強迫中獎」開譙！台南女騎士神風左轉　警要開罰了

▲台南女騎士神風式左轉，險遭公車撞上。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一輛公車昨（6日）下午行經東門路二段與中華東路口正準備依號誌左轉時，右側卻突然有輛機車從斑馬線處衝出，幸司機及時反應急煞，才未釀成事故；但騎士的「神風式騎法」也讓司機氣得開門破口大罵。台南市警一分局表示，經勘驗監視器畫面後，確認女騎士未依規定兩段式左轉，可開罰新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

網友行車紀錄器畫面PO上臉書社團「台南爆料公社」，怒批「誰家的乖女兒麻煩帶回去好好管教可以嗎？這次讓妳逃過了，下次再這樣就沒這麼幸運了，大過年的閻羅王不營業啦！」

南市一分局文化派出所副所長曾昭賢指出，依據監視器畫面，昨下午2時許該輛公車沿著東門路二段由西向東行駛，經過中華東路口時行駛內側車道正準備依號誌左轉，不料這時一輛雙載機車卻突然從右側竄出，準備從斑馬線上「高雄式左轉」橫切，嚇得司機急忙重踩煞車、並狂按喇叭示警，所幸最後並沒有釀成意外。但這突如其來的一幕也讓司機嚇得不輕，氣得打開車門破口大罵，女騎士當下也頻頻致歉「對不起、對不起！」

警方表示，雖然事後並未接獲相關報案，但該段影片在網路上流傳後，警方已經主動調閱監視器畫面查證，確認女騎士未依規定兩段式左轉，已經違反《交通道路管制條例》第48條「未依標誌、標線、號誌行駛」，可開罰600元以上、1800元以下罰鍰；同時警方也呼籲機車騎士應遵守交通規則，避免發生事故，造成重大意外傷害。

▼南市一分局文化派出所副所長曾昭賢。（圖／記者林悅翻攝）