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新北農曆春節衝買氣　板橋花市延長夜間營業時間

▲新北農曆春節衝買氣 板橋花市延長夜間營業時間。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農曆春節衝買氣，板橋花市延長夜間營業時間。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年即將到來，新北市「板橋花市」蓄勢待發，逆勢成長衝出好買氣，像是蘭花、百合、銀柳等過年應景的花卉，2021年漲幅皆不大，板橋花市2月6日至2月10日延長營業時間至晚間10點，建議民眾可趁早選購。

板橋花市理事長林建宏表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，不少業者擔心過年花卉買氣受影響，不過也有業者樂觀認為，民眾在防疫期間，反而會選擇買花回家佈置，增添過年好心情。

林建宏說，今年花卉漲幅不大，像是象徵銀兩的銀柳，今年只要400元-500元，蘭花1盆也只要300元-400元，另外業者為了拚買氣，板橋花市2月6日至2月10日延長營業時間至晚間10點，歡迎前來板橋花市捧場。

農業局長李玟表示，受到新冠肺炎的影響，今年許多年節活動以及年貨大街應疫情取消，也讓花卉業者受到莫大的衝擊，希望民眾能多多支持國產花卉；同時也提醒民眾，進入花市請戴口罩，維持社交距離，保持良好衛生習慣。

新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），2月6日至2月10日營業時間延長至晚上10點，除夕當天營業至晚上8點，2月12日至2月16日過年期間業者自由營業。

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