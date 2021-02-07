高市府守護神　史哲慰勞苓雅分局贈加菜金！力讚好鄰居

▲副市長史哲到苓雅分局慰問致贈加菜金。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆春節將至，高雄市副市長史哲日前在警察局長黃明昭陪同之下，前往苓雅分局和員警拜早年，並致贈慰問品與加菜金，感謝分局與保安大隊市府分隊一直以來維護「市政府四維行政中心」與各項治安勤務的辛勞。

副市長史哲表示，他代表陳其邁市長來替警局同仁加油打氣，市政府四維行政中心位於苓雅分局轄區內，由苓雅分局和保安大隊市府分隊共同維護，平常許多陳抗勤務均勞煩分局同仁處理，關係就好似鄰居般緊密，因此除了慰問品之外，特別加碼頒發加菜金，感謝員警同仁的付出，並祝賀大家新年快樂。

▲史哲讚許苓雅分局如同市府的好鄰居。（圖／記者許宥孺翻攝）

史哲強調，苓雅分局轄區位置至關重要，不僅要維護市政府安全，更是市區重要的治安維護地點。團隊在2020年共偵破指標性案件22件，重大刑事案件48件，並針對防制交通違規，大力取締酒後駕車747件，交通違規7萬9000餘件，成為替高雄市民守護安全的堅強後盾，帶給市民一個安居樂業的友善環境。

▲副市長史哲到苓雅分局慰問致贈加菜金。（圖／記者許宥孺翻攝）

除轉達陳其邁市長感謝之意，史哲副市長也勤勉苓雅分局在緊接而來的農曆春節繼續維護治安與交通疏導，讓市民可以安心過好年。

黃明昭局長感謝史哲副市長在春節前夕，百忙之中抽空代表陳其邁市長蒞臨苓雅分局慰勞同仁維護「市政府四維行政中心」安全工作之辛勞，在維護市府安全之同時，兼顧解決市民所陳情事件與問題，現場特別感謝史副市長代表市長蒞臨慰問。