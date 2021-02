赴武漢查疫情源頭　世衛專家親曝：已找到「重要線索」！

▲世衛專家小組前往中國科學院武漢病毒研究所參訪。(圖/路透社)



記者王佩翊/編譯

世界衛生組織為了調查新冠肺炎的源頭,召集國際專家組成調查小組,深入前往武漢當地進行調查。其中,一行人也到訪被認為是疫情起頭的華南海鮮市場。參與這次調查工作的生態學家達薩克向《彭博社》表示,調查小組已經在當地找到有關疫情源頭的「重要線索」,有望在此次調查行程結束時對外公布。

根據《彭博社》報導,生態學家達薩克(Peter Daszak)參與了此次由世衛組織發起的新冠肺炎調查工作,與多名專家共同前往武漢市,而調查行程的其中一站正是被認為是新冠肺炎起源的「武漢華南海鮮市場」。達薩克表示,這項調查說不定將成為疫情緩解的轉折點,因為「調查的意義在於,試圖理解這件事為什麼會發生,疫情才不會在疫苗上市前持續失控。」

事實上,在疫情爆發初期,有陰謀論認為,新冠病毒最初並非是由蝙蝠傳染給人類,而是從中國科學院武漢病毒研究所流出,不過達薩克與其他專家都否定了這項說法。他們參觀了實驗室,並向中國病毒學家石正麗請教相關研究狀況與已知最早的新冠肺炎病例。

▲達薩克接受當地媒體採訪。(圖/路透社)



此次最受矚目的調查行程便是武漢華南海鮮市場,對於身為動物學家的達薩克而言,這次的參訪對於此次調查可以說是有著極大的進展。華南海鮮市場主要是販售海鮮與新鮮肉類,當時有許多商家與消費者染疫,因此被懷疑病毒是由動物傳染到人類身上。不過後續的研究顯示,有些和市場沒有任何接觸的人早在海鮮市場疫情爆發前就已經染疫,因此也削弱了這項說法的可信度。

▲▼WHO專家小組一行人抵達武漢市華南海鮮市場,是疫情爆發後首次有調查小組進入首波群聚感染點。(圖/路透、CFP)

達薩克說,調查人員這次找到了有關華南海鮮市場與新冠肺炎間連結的「重要線索」,但他不願詳細說明,僅稱研究團隊正試圖將搜集到的新線索整合在一起,試圖拼湊出一個更完整的東西。他表示,「我認為我們在這次參訪行程結束時,能夠告訴大家一些有意義的東西」,不過調查結果目前還是會暫時保密。

儘管華南海鮮市場當初緊急關閉後,便進行消毒清理作業,但達薩克說,這次的考察行程仍然很有用,「因為人們離開得很匆忙,因此留下了許多設備、餐具,一切疫情發生的證據。」而他同時也感謝陸方的協助稱,在調查的過程中,多虧了當地專家的鼎力幫助,才能讓他們順利前往所有想去的地點,完成調查。

Viruses are passed along “convoluted rivers of emergence” & tracing that journey is complicated & will take “a really long time. What I have seen already tells me that there are some real clues about what happened." https://t.co/25jwEFWxHO