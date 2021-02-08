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疫情何時結束？彭博：按疫苗接種速度　需要「再等7年」

▲▼英國泰恩河畔新堡一名醫護人員為民眾施打新冠疫苗。（圖／路透社）

▲英國泰恩河畔新堡一名醫護人員為民眾施打新冠疫苗。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

疫情究竟何時結束？儘管各國爭相施打新冠疫苗，但彭博（bloomberg）分析指出，目前接種進度不一，若以現在速度估計，全球可能要等7.4年，才能為75%人口接種，達到群體免疫。

彭博指出，全球已使用近1.2億劑疫苗，當前接種比例最高的以色列，估計2個月後可達75%接種率；疫情最嚴重的美國接種速度則位居第6，約有8.7%人口已接種至少1劑疫苗，預估在2022年元旦時達標75%。

據美國公衛專家佛奇等人的說法，要達成疫苗接種覆蓋率及於全球人口的70%到85%，才能產生群體免疫效果，而以目前疫苗接種的速度來計算，需要7.4年才能辦到，不過若各國全都提速，耗時就會減少。

▲▼英國疫苗接種 。（圖／路透）

▲英國疫苗接種 。（圖／路透）

彭博稱，他們建立了全球最大新冠疫苗接種資料庫，追蹤世界各地的接種情況，數據實時浮動，一些短暫的情況就會改變數字，譬如冬季暴風雪阻止部分人接種疫苗，本周一美國紐約要達到群體免疫接種率的時間，就要延誤17個月，狀況排除後，時間又縮短到13個月。

此外，其他公司的疫苗也會陸續開發完成，或是取得授權生產，更多的疫苗供應也有助加大覆蓋率。根據彭博追蹤的全球100多份購買疫苗協議，各國簽定的疫苗購買量現在超過85億劑，截至目前，只有三分之一的國家開始了疫苗接種。

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