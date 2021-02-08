掌握病毒起源證據！　WHO專家訪華南海鮮市場：拼圖正在成形

▲武漢華南海鮮批發市場，被外界普遍認為是最有可能的病毒起源地之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）專家正在中國，進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的起源調查，上周在行程中改口表示，不排除病毒從武漢實驗室外洩的人畜共患病專家達薩克（Dr Peter Daszak），這次在參觀完華南海鮮市場後指出，已經看到病毒起源的拼圖正一塊塊拼湊起來，但仍然需要進行徹底的調查。

綜合外電報導，達薩克一行14人在中國調查期間與中國科學家合作，並訪問幾個關鍵的地點包括武漢病毒實驗室、治療全球第一例病患的金銀潭醫院，以及華南海鮮市場。

▲WHO專家小組先前抵達中國科學院武漢病毒研究所。（圖／達志影像／美聯社）

達薩克此前表示，中方提供了「前所未見」的資料數據，WHO的任務進展相當順利，將會追蹤跟項數據和證據積極調查，不論是海鮮市場或實驗室，全都會放在檯面上一一檢視。不過他的說法與之前相當不同，據《天空新聞》（Sky News）報導，達薩克先前對病毒從實驗室外洩的說法，曾嗤之以鼻表示「都是胡扯」；然而小組另一名成員、來自各國的專家德科夫（Vladimir Dedkov）則在參觀後認為，武漢研究所設備高級精良到完美的地步，難以想像有任何東西會從那裡外洩，反而華南海鮮市場更有疫情起源的可能，因為具備了病毒傳播的條件。

對於在華南海鮮市場的調研，達薩可指出仍能清楚看見當初緊急撤離的跡象，「人們匆匆離開，留下了設備、廚具和事情如何發生的種種證據，這些就是我們要找的。」他還補充說，「已經找到部分疫情起原地證據，拼圖正在一塊塊拼湊起來。」

▲武漢病毒研究所外的保安正在驅離記者。（圖／達志影像／美聯社）

華南海鮮市場是去年全球第一起大規模疫情感染事件的熱點，裡面販售大量生鮮魚類，一般肉品以及較為罕見的野味，加上骯髒不堪的環境，因此成了「人造病毒外洩」外，另一個最為人所知的傳播起源論點的根據。儘管已經掌握部分證據，但達薩克告訴《彭博社》（Bloomberg），「我們真的得徹底的調查過這些線索。」

達薩克說為了公平起見，必須為這次做東道主的中國稍微發聲，他說在過去幾個月中國專家都默默地在分析、研究這些數據，致力於找出有用的資料，並將它們準備好。

達薩克表示，專家小組仍試圖在資料與數據的茫茫大海中拼出起源真相，包括研究動物、人畜共通的證據，以及什麼樣的食品會在華南海鮮市場販售，牠們來自哪裡，還有牠們是什麼動物。

在接受CNN訪問時，達薩克表示現在團隊列出了一系列接下來該訪問的人和地點，過程均沒有受到中國官方的阻撓。