50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

記者陳以昇、徐愷昕／台北報導

7日凌晨1點36分發生規模6.1的中型有感地震，國家警報還因此狂響14次。許多網友被國家級警報吵醒，也有網友直指受害最慘的應該是紅遍海內外的土城「寶可夢阿伯」陳三元。對此，寶可夢阿伯回應稱，當下他還在抓寶，突然聽到每支手機狂叫，看到警報才知道地震了，後來大概到2點才把近50支手機關掉。

▲「寶可夢阿伯」無極限！ 64支手機裝腳踏車上霸氣開屏。（圖／網友林嘉雯授權使用）

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▲50支手機國家警報狂響關不掉，寶可夢阿伯崩潰，下同。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於此次地震氣象局所發布的細胞簡訊狂響14次，有網友被這「國家級鬧鐘」吵醒，另外，有一群網友直接想到同時擁有「至少64支手機」的寶可夢阿伯。前陣子寶可夢阿伯才將腳踏車改裝到搭載64支手機，就像孔雀開屏當一片比人還要高的擋風玻璃，畫面相當壯觀。

「寶可夢阿伯」陳三元表示，凌晨1時36分發生地震時他仍在抓寶中，怎料突然聽到每支手機狂叫，而且關也關不掉，一開始還不知道發生什麼事，後來看到警報才知道地震了，但也沒有感到什麼劇烈搖晃，「我每支手機約滑了5次才關掉，就一邊玩一邊關，大概到2點才把近50支手機關掉」。

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