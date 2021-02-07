戰線延長！罷捷團體控「違反選罷法」　黃捷：讓仇恨留在昨天

▲罷捷團體控黃捷違反選罷法。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷投票6日正式投票，最終以同意票55261票未達門檻、且落後於不同意罷免票65391票，宣告罷免失敗。黃捷7日一早車隊掃街謝票，但罷捷方依然還有動作，針對黃捷於投票日在投票所，接受媒體公開訪問時5次提到「反罷免」言論，遭罷捷團體質疑有拉票、違反選罷法可能，因此將會去舉發黃捷，而黃捷聽聞則說，希望讓仇恨留在昨天。

罷捷團體表示，他們接受罷免案結果，但不接受黃捷違反選罷法，罷捷團體指出，下週將至選委會檢舉告發黃捷，以正視聽。就是針對黃捷於投票日（6日）上午在投票所，接受媒體公開訪問時提到的五項言論，包含她覺得這是報復性的罷免，她覺得這一場罷免是報復的工具，她覺得我們是邊罷免邊找理由，她覺得民主不應該是這樣做的，種種的言論，非常非常清楚的就是在為他的反罷免拉票。





▲黃捷盼仇恨留在過去 。（圖／記者吳世龍攝）

針對罷捷團體指控，黃捷於7日受訪時表示：「我還是覺得所有的仇恨就留在昨天，過年快到了，不宜再這樣子充滿肅殺之氣，希望大家一起放下過去的恩恩怨怨，放下屠刀、放下仇恨，我們過年前就是用這樣子歡喜的心情一起迎接就好了。」

時間對我們來說完全沒用！