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防疫為重！台東各醫院8日起禁探病　住院及門診陪病1名為原則

▲民眾可加入衛生福利部疾病管制署-傳染病及防疫專題網頁，即時獲得防疫資訊。（圖／記者王兆麟翻攝）

民眾可加入衛生福利部疾病管制署-傳染病及防疫專題網頁，即時獲得防疫資訊。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

國內外疫情升溫，過年期間居家檢疫人數也隨即增加，為避免醫院負擔增加，台東縣政府公告自2月8日起各醫院全面禁止探病，並請民眾落實戴口罩、勤洗手防疫措施。

台東縣境內醫院陪、探病管制，相關規定如下：
1.住院及門診病人之陪病者（含照顧服務員）以1名為原則。
2.全面禁止探病。
3.惟安寧病房、加護病房及個案緊急且危及生命情形，如經由醫院同意者除外。

台東縣政府表示，請鄉親儘量避免不必要的陪病或探病，盡量改以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，可交付醫院代為轉交；配合實聯制登記及院方相關管理措施。後續縣內醫院陪、探病管制公告將依中央政策及疫情發展即時滾動式修正。

台東縣衛生局再次呼籲，請民眾勿過度恐慌、勿散佈不實謠言，且應養成良好衛生習慣，包括肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口、做好咳嗽禮節、減少近距離與人接觸、保持環境清潔及通風等，並配合政府各項防疫措施，同時鼓勵民眾可加入疾管署官方LINE「疾管家」（@taiwancdc）或衛生福利部疾病管制署-傳染病及防疫專題網頁 https://www.cdc.gov.tw 即時獲得防疫資訊。

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