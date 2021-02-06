國中會考恢復英聽測驗　心測中心：4月前公布防疫措施

▲今年國中會考英聽測驗將恢復施測。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

去年受到疫情影響，國中會考的英語聽力暫停施測。台師大心測中心今（6日）表示，今年英聽測驗將恢復施測，同時也將與中央流行疫情指揮中心確認防疫措施，預計4月前公告。

曾芬蘭說明，去年年初才爆發疫情，對於如何避免群聚感染，試務單位非常謹慎，擔心若要保持試場通風，就必須開門、開窗，在英聽施測播音時，鄰近試場恐怕會互相干擾，讓考生聽不清楚題目，難以確保公平性。

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曾芬蘭提到，現在各界對於疫情已有更多瞭解，加上去年大考中心舉辦過高中英聽測驗，以不開門、開部分角落窗戶的方式因應。國中教育會考擬比照這樣的模式辦理英聽，春節後會實際到教室測試，確保沒有互相干擾的問題，後續也會和指揮中心確認防疫措施是否完備。

至於何時會公布英聽施測方式？曾芬蘭說，涉及測試、和指揮中心確認流程，目前希望在3月底完成規劃，儘早於4月前公布。

因應武漢肺炎疫情加強防疫工作，全國中小學延後開學4天，改至2月22日開學，國中教育會考的考試日期不變，如期在5月15、16日舉行，但考試範圍變小，第1冊到第5冊均為考試範圍，第6冊國文科考第1課至第8課；英文科第6冊考第1課至第5課；數學科考「二次函數」和「統計與機率」；自然科只考電流和天氣；社會科考前三單元。

