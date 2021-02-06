彰南路大肚溪橋通車！芬園到烏日車程55分→7分　中彰民眾的大禮

記者唐詠絮／彰化報導

盼了30多年，國道三號烏日交流道聯絡道延伸到芬園彰南路大肚溪橋正式通車了！未來台中往返彰化將更為迅速，彰化芬園到烏日區從55分鐘縮短到7分鐘，打造中彰投30分鐘生活圈，今(6)日上午在溪尾二橋辦理通車祈福典禮，交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕等人共同出席。

▲彰南路大肚溪橋通車大合照。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

彰化縣政府與台中市政府共同合作辦理「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」(彰南大肚溪橋)工程，工程總經費約為5億2,968萬元，由縣府負擔1億9,900萬元，佔總金額39%，並獲中央補助80%，近1億6000萬；台中市政府負擔3億3,068萬元，佔總金額61%，完工通車後串聯著國道3號烏日交流道、台14線、台74線（中彰快速道路）及台63線（中投快速公路）等交通網絡。

交通部長林佳龍表示，國道三號烏日交流道聯絡道延伸到芬園的正式通車是中央與地方合作的典範，跨越台中到彰化，也是促成30分鐘生活圈，成為中彰共同生活圈很重要的一座橋，他歷經立委、台中市長、交通部長，一路走來，能在交通部長任內見證這項工程正式通車，，是在過年前，送給中彰民眾的大賀禮。

台中市長盧秀燕表示，台中市過往雖與彰化縣近在咫尺，但因為大肚溪的阻隔，使兩地鄉親需要繞道而行，兩地鄉親長達30年的盼望，終於完工，是眾人的齊心協力才能順利完成，未來彰化與台中將從原本約長達一小時的路程將縮短為7分鐘，使中彰投生活圈更加緊密與繁榮。

盧秀燕指出，這次工程可以說是中央與地方合作的最佳典範，因為台中市政府出資61%；彰化出資39%，彰化的39%裡有交通部80%的補助，本次工程拿到三金獎分別是金安心獎，金安獎還有金質獎的最高榮譽，可說是台中市與彰化縣最好的新年禮物。

縣長王惠美說，建設不分藍綠，感謝林部長的支持，執行單位台中市政府盧市長的用心，讓這項工程榮獲三金，這次通車後，可以縮短烏日往返芬園的來往距離，往芬園有三級古蹟寶藏寺、挑水古道等，還有也可以來品嘗芬園農會也推出三寶，鳳梨、米粉、荔枝；沿路到彰化，可以欣賞八卦山的2021彰化月影燈季，到溪州還有花在彰化，彰化還有15個觀光工廠、20多個休閒農場，歡迎大家新春年節一起來彰化走春。

王惠美特別感謝交通部核定經費補助，彰濱銜接西濱道路橋下道路工程與152縣道溪林路拓寬工程總計5億2千萬，此外，彰化還有二項很重要的，也要再拜託林佳龍部長多多支持，一是彰化市鐵路高架化，二是台中捷運綠線延伸到彰化，也拜託在地立委向中央共同爭取，大家一起努力讓彰化更好。

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