春節國旅補助「55歲↑爽玩4天補6千」　已有上千人申請

▲春節孝親國旅補助，55歲以上國民玩北部6縣市，最多可享6000元補助。（圖／北市大地工程處提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局為達刺激觀光與疏運效果，將於2月8日至13日間推出「春節孝親專案」，年滿55歲以上的本國國民，從外縣市搭乘雙鐵、飛機、國道客運至北北基桃竹等6縣市旅遊，最多可享6000元補助。交通部長林佳龍今指出，目前了解申請的已經有上千人，申請長輩每位有過夜1500元補助，所以有相當大的吸引力。

春節孝親專案將於2月8日到13日間推動，適用補助對象為55歲以上的本國國民，必須以住宿＋搭乘雙鐵、國道客運或飛機等配套專案為主軸，每人憑身分證每晚可補1500元，最多可用4次、補助6000元。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍今出席「安全騎乘數位GO」記者會，會後聯訪時被問及春節孝親補助反應如何，他回答，目前反應不錯，申請的已經有上千人，由於申請的長輩每位都有過夜1500元補助，所以有相當大的吸引力。有些飯店也加碼推出其他優惠，可以結合好的年夜飯、搭乘觀巴出遊等，這些優惠都可以讓在北部的年輕人好好招待長輩，北部很多旅遊景點也很值得在過年期間讓大家選擇。

旅客可至台灣旅宿網春節孝親專案專區查詢有參加「春節疏運孝親專案」的旅行社。另專案適用條件及相關細節，亦將公告於活動專區的Q&A。另可撥打專線0800-211734諮詢相關問題。

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