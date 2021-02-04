春節熱門景區祭「人流管制」　今年不再用1968 APP示警了

▲主題樂園春節期間進行人流總量管制。（圖／義大世界提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情持續升溫，交通部觀光局針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以因應農曆春節連假（2月10日至2月16日）出遊潮。不過，去年交通部曾使用1968APP示警，但今年並沒有要採用，交通部長林佳龍今也解釋原因。

去年因應國內新冠肺炎疫情影響，交通部高公局1968 APP新增人潮警示功能，但上路之後爭議不斷。後來隨著疫情趨緩，再加上安心旅遊上路，高公局也宣布「高速公路1968」APP及網頁防疫人潮資訊下架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高公局1968 APP先前為防疫需要，增加人潮熱點警示功能。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，今年疫情再度升溫，因應春節連假出遊人潮，各大熱門景區也將再度實施人流管制。林佳龍今出席「安全騎乘數位GO」記者會，會後聯訪時被問及是否會再使用1968 APP示警，對此他表示，指揮中心經過溝通，今年並沒有要使用1968 APP，最主要是因為1968 APP是以彙整國道公路系統行車資訊為主。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍解釋，因為國內觀光景點相當多，除了交通部觀光局所屬國家風景區、觀光遊樂業以外，還有內政部農委會等單位，每個部會都要把資訊做很好的、正確的即時提供，以免大家誤判或產生誤導。另一方面，1968 APP變更需要2周前申請，現在已經增加國道服務區停車資訊，也沒辦法容納先前那麼多資訊，

▲觀光局公告樂園、風景區管制方法。（圖／義大世界提供）

因應COVID-19疫情影響，交通部觀光局針對所轄各國家風景區46處封閉、開放型景點於春節期間執行人流控管工作；其中，封閉型景點遊客量≧ 50%園區景點最大承載量、開放型景點遊客量≧容留量（依據1.5公尺社交距離及景點面積計算）時，交通部觀光局即派員進行總量管制分流措施，併以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點並至其他周邊景點旅遊。

另交通部觀光局就各國家風景區春節期間實施人流管制景點及措施部分函請地方政府協處，相關管制措施亦隨時依據中央流行疫情指揮中心發布相關指引公告滾動檢討國家風景區景點管制措施。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來