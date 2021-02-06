溪尾大橋延伸段通車　台中烏日到彰化芬園車程7分鐘搞定

▲▼溪尾大橋延伸段通車，台中市長盧秀燕（右）、彰化縣長王惠美（左）、交通部長林佳龍均出席剪綵。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕6日與彰化縣長王惠美、交通部長林佳龍合體，出席「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」延續前期溪尾大橋工程通車典禮。盧秀燕表示，台中烏日、彰化芬園兩地車程從原本55分鐘大幅縮減為7分鐘，可促進兩地繁榮。

▲▼溪尾大橋延伸段通車，可大幅減少台中烏日往返彰化芬園的車程。（圖／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕表示，台中緊鄰彰化，但有大肚溪、貓羅溪阻隔，地方都希望建設橋梁通行。此計畫長達10年，第一期橫跨烏溪，自127縣道（太明北路）至烏日區慶光路，2016年已通車；第二期溪尾大橋延伸段工程2018年底開工，如今終於通行。未來兩地往返只需7分鐘，這是中央與地方合作的典範。

她表示，該工程由台中出資61%、彰化縣39%，彰化縣費用由交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）4年（107-110）計畫」補助。此工程也獲得勞動部「金安獎」、台中市政府「金安心獎」、行政院公共工程委員會公共工程「金質獎」優等肯定，今日通車是獻給台中市、彰化縣最好的新年禮物，也感謝交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美及在地民代共同支持。

▲▼盧秀燕、彰化縣長王惠美、交通部長林佳龍均出席剪綵。（圖／台中市政府提供）

交通部長林佳龍表示，溪尾大橋延伸段是跨台中市、彰化縣的重要橋梁，促成中彰投生活圈，台中捷運已規劃跨越大肚溪延伸至彰化，此外，連結台中大肚與彰化和美的和美大橋也正推動執行中。

彰化縣長王惠美指出，溪尾大橋及延伸段兩期工程歷經十年，此工程縮短烏日及芬園的距離，促進中彰經濟繁榮，歡迎大家走訪彰化；感謝台中市政府團隊對工程的用心並獲得「三金」肯定，也感謝交通部對地方建設的支持，希望大家一起努力讓地方更進步。

▲▼溪尾大橋延伸段通車，現場冠蓋雲集。（圖／台中市政府提供）

中市建設局長陳大田說明，國道3號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段的第一期工程為溪尾大橋，起於環中路八段與市道127線的T字路口、往南偏西跨越烏溪至溪尾里；溪尾二橋則為延續溪尾大橋的第二期計畫工程，起自溪尾大橋，往西南跨越貓羅溪進入彰化縣芬園鄉舊社村，銜接至台14線彰南路，總長度(含引道)約為1公里、路寬為12公尺，配置雙向4.5寬混合車道，將成為往返台中烏日與彰化芬園的交通新選擇。

今日典禮盧市長、交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美、建設局長陳大田、立委陳柏惟、陳素月、黃秀芳、前立委顏寬恒，以及台中市議員吳瓊華、張家銨、彰化縣議員李成濟、黃千宴、李寶銀、莊陞漢均出席，台中市議員林孟令、林汝洲、陳世凱也派代表，與烏日區長林崇懿、芬園鄉鄉長林世明一同見證。

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