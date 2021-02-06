涉毒品交易被綁架？ 兒子平安在家戳破詐騙謊言

▲陳男搭車至郵局欲領錢救被詐騙集團綁架的兒子。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名50多歲的陳姓民眾接獲不明電話，稱其兒子因涉嫌毒品交易遭詐騙集團綁架，還被拘禁毆打成傷，並要交付約五十萬元的贖款才肯放人，幸好據報趕來的員警，在了解過程後立即向陳男說明這是詐老梗後，再幫忙撥通兒子手機，結果兒子平安的在家中，陳男這才明白是詐騙並打消提款念頭。

▲陳男心急的試圖撥打兒子電話卻屢撥不通。（圖／八德警分局提供）

警方表示，桃園市八德警分局 四維派出所警員王宸鴻、吳權倫，5日上午11時許擔服巡邏勤務，接獲報案疑有遭詐騙案件，立即前往處理，陳姓民眾向員警說，接獲不明電話稱其兒子因涉嫌毒品交易遭詐騙集團綁架，還被拘禁毆打成傷，並要交付約五十萬元的贖款才肯放人，還要求陳男提領贖款後盡快交付，並聲稱會在附近監視，讓被害人心生恐懼，只能依其指示辦理。

▲員警向陳男說明這是詐騙的老梗，並幫忙撥通電話。（圖／八德警分局提供）

員警了解後說明此為詐騙手法，但陳案已陷入詐騙集團話術，還是擔心不依照對方指示交付贖款，其兒子會遭遇不測；於是員警先安撫陳男情緒，再試圖連繫兒子並查證，但是陳男因過度緊張無法立即聯繫上兒子，好在經員警耐心勸說並持續撥打電話，終於聯繫上陳男的兒子，得知兒子並未出門上班，待在新竹住家且安全無慮，陳男才恍然大悟遇到詐騙集團，也非常感謝警方的關懷協助，讓自己免於上當受騙也避免金錢損失。

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