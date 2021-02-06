美軍演習中弄丟4.5公斤C-4炸藥！　威力極強…1/10就能炸毀汽車

▲美國加州海軍陸戰隊驚傳在2週前的軍事演習中弄丟了重約4.5公斤的C-4炸藥。（圖／翻攝自美國海軍陸戰隊官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州海軍陸戰隊驚傳弄丟了重約4.5公斤的C-4炸藥。美媒猜測，這批炸藥可能是被有心人盜走的，但海軍犯罪調查局（NCIS）發言人休斯頓（Jeff Houston）表示，出於對調查程序的尊重，軍方目前不會對此事發表評論或透露任何細節。

綜合當地媒體報導，這批原本存儲於地面戰鬥中心的C-4炸藥是在2週前的演習中丟失的，軍方目前已提供懸賞，希望炸藥能被歸還。儘管這座位於加州二十九棕榈村（Twentynine Palms）的基地搞丟了炸藥，但該基地目前還未被封鎖，而且該部隊的指揮官也「正考慮延長演習時間，直到找到炸藥為止」。

▲C-4是一種高效的易爆炸藥，其威力十分強大。（圖／翻攝自美國海軍陸戰隊官網）

C-4是一種高功率炸藥，其主要成分是聚異丁烯（PIB），威力極大。據一名前炸藥技師指出，以美軍此次被盜的量來看，只要十分之一就可以炸毀一輛汽車。

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