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美驅逐艦通過台灣海峽　五角大廈：展現航行自由

▲▼ 美國伯克級神盾飛彈驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain DDG-56）。（圖／翻攝美國第七艦隊新聞稿）

▲美國伯克級神盾飛彈驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain DDG-56）。（圖／翻攝美國第七艦隊新聞稿）

文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

美國軍艦日前通過台灣海峽南行，是美國總統拜登就任以來，美軍艦首度通過台海。美國防部發言人科比表示，這項計畫並不需要國防部長正式簽署，行動目的在執行航行自由。

美軍第七艦隊日前在官方臉書上，公布配備神盾戰鬥系統的勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain, DDG 56）台北時間4日依國際法執行通過台灣海峽的例行任務。國防部隨後也證實，美軍一艘作戰艦由北向南通過台灣海峽，繼續向南航行。

7th Fleet Destroyer conducts Freedom of Navigation Operation in South China Sea On Feb. 5 (local time) USS John S....

U.S. 7th Fleet 發佈於 2021年2月4日 星期四

這是拜登1月20日正式就任以來，美國海軍作戰艦首次通過台灣海峽。

美國防部今天的例行記者會上，有媒體問到這項行動是經由國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正式簽署，還是印太司令部的預定行動。科比（John Kirby）指出，這項行動並不需要國防部長簽字。

至於這項行動的目的，科比表示，美方在印太區域有許多義務，其中之一是加強並支持所有國家依循國際法的航行權利與自由，這是美國持續執行航行自由的原因。

他表示，這裡是國際水域，美方相信透過行動能展現對國際水域概念的支持。美國就像許多其他國家一樣，有權在國際水域與空域執行航行與飛行。

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