南韓新冠確診數破8萬！今再增370例...當局警告：大流行尚未結束

▲南韓新冠累計確診者突破8萬人，圖為首爾某公園。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）季進入第3波全國性大流行後，由於政府連續實施高強度防疫措施，使得疫情有所趨緩，繼大田、光州宗教學校群聚感染後，單日新增病例落在3、400人之間，不過由於春節連假將至，加上變種病毒被證實從境外移入衍生為社區傳播，防疫當局因此警告，未來春季恐掀起第4波全國性大流行，呼籲不得鬆懈。

根據《韓聯社》報導，截至5日0時為止，南韓防疫當局今（5）日上午9時30分共通報370起病例，其中351例為境內感染、19例則為境外移入，同時新增11例死亡。目前南韓共累計80131例確診、1459例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增257例（首爾佔122例、京畿道佔110例、仁川佔25例）；釜山新增33例；大邱、光州各新增14例；忠清南道新增11例；慶尚北道、慶尚南道各新增6例；江原道新增5例；忠清北道新增3例；濟州島新增2例。

從主要群聚感染案例來看，釜山市中區某復健醫院累計12例；首爾市東大門警察署傳出3名警察確診；首爾市冠岳區某醫院累計17例；仁川市中區某關稅業務公司累計18例；仁川市延壽區某貿易公司累計15例。

▲南韓新冠確診者累計突破8萬人，丁世均警告第3波流行尚未結束。（圖／達志影像）

隨著疫情逐漸趨緩，南韓防疫當局考慮將於明（6）日決定是否放寬現行防疫措施，包括首都圈社交距離防疫第2.5階段、其他各地第2階段，以及評估是否解除5人以上限聚令。目前餐廳、咖啡廳、健身房的營業時間為晚上9時以前，而酒店、夜店、酒吧、桌遊卡牌酒吧、舞廳等則是全面禁止營業。

不過考慮到國內累計確診者已突破8萬人，國務總理丁世均（정세균）也表示，雖2月起醫護人員與高齡人士陸續接種新冠疫苗，然而以英國、美國開始施打新冠疫苗後新增確診者卻反而大幅增長的情況來看，在防疫上還是不得鬆懈。他也警告，「第3波大流行尚未宣告結束！」

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南韓現行防疫措施（至2月14日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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