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雞排妹事件登上國際　星馬媒體：台灣女模指控歌手性騷等待道歉

▲▼翁立友出面聲明記者會,雞排妹離開現場。（圖／記者李毓康攝）

▲雞排妹指控翁立友性騷擾，登上了國際。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

雞排妹（鄭家純）指控歌手翁立友性騷擾事件，在台灣已經成為兩性平權的宗教戰爭，不但網路上兩派支持者激烈爭辯，就連新加坡的英文媒體也注意到這個事件，報導這起事件的相關經過。

根據亞洲第一站（AsiaOne）4日報導，27歲的台灣女模與網路名人伊莉（Ili Cheng）綽號雞排妹 （Chicken Cutlet Girl）指控台語歌手翁立友（ Weng Li-you ）性騷擾，希望對方道歉，但是等了2天卻無濟於事。

雞排妹駁斥了自己只是尋求關注的說法，並強調，「我並沒有從中獲得任何好處，而且我不缺乏媒體報導的關注」。

雞排妹表示，自己站出來需要很大的勇氣，對於有些人要求她提出性騷擾證據的說法相當生氣，認為她即使採取激烈的回應，甚至是輕生，不相信她的人還是不相信她。

▲▼翁立友出面聲明記者會,雞排妹離開現場。（圖／記者李毓康攝）

▲雞排妹解釋，站出來的目的是希望不要再有人受害。（圖／記者李毓康攝）

雞排妹解釋，她說出這件事的目的，是希望阻止這些人的意圖，不要再有人受害。

台灣的YouTuber豪格（ Holger Chen ，館長）也對這起事件發聲，強調人家性感「不代表隨便」，事情的真相由雙方自己去釐清，但是希望網友在討論的時候，能夠對女生多點尊重。

馬來西亞英文媒體星報（The star）4日報導，今年27歲的鄭家純，因為一則炸雞排的影片，在2012年爆紅，也因此有雞排妹的綽號，她在網路上聲稱遭到一名商人與男歌手性騷擾，即便她沒有透漏名字，但粉絲還是發現其中一個對象很可能就是翁立友。

▲▼翁立友出面聲明記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲翁立友的公司也強調，他出道至今沒有任何負面傳聞。（圖／記者李毓康攝）

翁立友的經紀人駁斥相關指控，並強調這位45歲的男歌手，相當尊重他的工作，在他的職業生涯沒有任何負面傳聞，公司也有聘請貼身女助理協助他，阻止熱情歌迷的過激行為。

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