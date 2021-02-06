　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境：恨自己為什麼是女人！

▲▼翁立友出面聲明記者會,雞排妹離開現場。（圖／記者李毓康攝）

▲有很多網友質疑雞排妹為什麼不提告，律師呂秋遠曝光了她的困境。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林彥臣／綜合報導

雞排妹（鄭家純）指控歌手翁立友性騷擾，當事人之一的翁立友在5日的記者會中，針對事件現身說明，但是兩造的說法始終沒有交集，並且互相僵持不提告對方，但是也有不少網友質疑，受害一方的雞排妹為什麼不提告？對此律師呂秋遠在臉書發文，曝光女性遭遇性騷擾的困境，關於提告這個動作到底有多困難。

呂秋遠臉書發文表示，大部分的性騷擾，都是在出其不意的時候發生的。有個人，輕輕用手掠過你的臀部、甚至在擁擠的公車上，用背部擠壓你的胸部。這時候的反應，通常不是大聲呼救、尖叫連連，而是腦袋一片空白，心裡先懷疑，是不是自己搞錯了，接著是手足無措，不知道應該做什麼反應。然而，這該死的一秒鐘就這麼過去，只留下他猥褻的微笑揚長而去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這時候，臉上的表情或許是困惑、微笑、僵硬，但是，憤怒不會在這時候出現，一秒鐘已經過去，到哪裡去找證據？

呂秋遠舉例，如果這個人仍然留在現場，他可能是你的同事，可是即便你語無倫次的指責他，他或許會輕描淡寫的說，「你誤會了」，也可能大張旗鼓的說，「有證據嗎？我警告你，我會告你誹謗」。

▲▼翁立友出面聲明記者會,雞排妹離開現場。（圖／記者李毓康攝）

他也可能是你的客戶，你想要說些什麼，老闆的眼神會制止你，不然你會「破壞氣氛」，不過就是個玩笑，你有必要當真嗎？這可是公司的大客戶，你賠得起嗎？你要是不識相，不道歉就是開除。

他如果是你的老闆，那就會更難看，老闆騷擾你，你沒講話，下個月加薪就是因為你是狐狸精，而不是因為你的能力。你講話，下個月開除的人就是你。請同事幫忙作證？你孤家寡人，同事可是攜家帶眷，一家老小都靠這份薪水過活，誰幫你作證？

▲翁立友出面聲明記者會,雞排妹現身對質。（圖／記者李毓康攝）

呂秋遠說，回家以後，憤怒與羞辱感，才會慢慢進入腦袋裡，但是怎麼想都不對。當你對朋友或同事訴苦，有些人會告訴你，「唉唷，這個人就是這樣，忍忍就過了」、「你怎麼這麼大驚小怪」、「你平常尺度就很開放，難怪人家會對你下手」、「男人嘛，就是這樣，你還要不要工作啊」。

這些「安慰」你的話，讓你的挫折感更重，好像你就是小題大作、借題發揮，甚至想要仙人跳，你會開始懷疑自己，是不是就應該服從這樣的潛規則？你認為這是性騷擾，為什麼當場不反映？你就想炒作，不是嗎？

「X！我就當下沒辦法反映，生理上無法、心理上不行。即便鼓起勇氣，沒有證據、欠缺證人、也是會被大事化小、小事化無，還會落得自己是難相處的必取，到底要怎麼『當下反映？』」

▲▼翁立友出面聲明記者會,雞排妹現身記者會現場希望能當面對質。（圖／記者李毓康攝）

呂秋遠強調，「別再說，為什麼不提告」，讓司法來判斷這件事了。基本上，司法有侷限性，不是全知全能的上帝。性騷擾這件事，除非是慣犯，否則天生就很難被逮到證據。而沒有證據，最後就是不起訴，只會讓自己再次受到傷害，那麼提告做什麼？

呂秋遠指出，一個人，要鼓起勇氣說出自己被侵害的經過，是需要勇氣的。因為這一路上，會有人說你先天個性開放、後天不知檢點，會有人說你想炒作賺錢，會有人說你一年換四個男友，會有人說你為何不蒐集證據告死他，會有人說你就是想要藉此上位，會有人說你得不到他所以想毀了他，會有人說你很好上，他也想上，會有人說你活該。

呂秋遠最後感嘆，「提告？想清楚以後，你就不會想提告了，只會想要一頭撞死，恨自己為什麼身為女人」。

►最完美情人節禮物！Chloe香水下殺3.9折

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
為何要去翁立友記者會？　雞排妹親曝原因
雞排妹深夜突吐心聲！坦言「邰智源、許效舜最衰」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境：恨自己為什麼是女人！

基隆火車站圓環再見　市公車「1、2、5、8路線」全改道

水上送餐！泰國熊貓外送員「拼命划船」照曝光...網笑瘋：超強

雪隧飆速115！　他3分鐘慘被開「4罰單」...釣出一票苦主：我也收過

COVAX疫苗月底配送「還有1個月可整備」　最快施打時間點曝光

新北彩券「店貓」誘導進店　他看暗示加碼1張「刮中100萬元」嗨翻

以古代奧運「擲鐵餅」運動軌跡　打造線條颯爽的博物館

新鮮人月收4萬！該包多少給父母　網曝一關鍵：別給雙方壓力

彰化大佛「臉都黑了」　天空灰茫茫...環保局：還要5天

捐500瓶洗手水助抗疫！阿原肥皂：向所有醫護與志工致敬　

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境：恨自己為什麼是女人！

基隆火車站圓環再見　市公車「1、2、5、8路線」全改道

水上送餐！泰國熊貓外送員「拼命划船」照曝光...網笑瘋：超強

雪隧飆速115！　他3分鐘慘被開「4罰單」...釣出一票苦主：我也收過

COVAX疫苗月底配送「還有1個月可整備」　最快施打時間點曝光

新北彩券「店貓」誘導進店　他看暗示加碼1張「刮中100萬元」嗨翻

以古代奧運「擲鐵餅」運動軌跡　打造線條颯爽的博物館

新鮮人月收4萬！該包多少給父母　網曝一關鍵：別給雙方壓力

彰化大佛「臉都黑了」　天空灰茫茫...環保局：還要5天

捐500瓶洗手水助抗疫！阿原肥皂：向所有醫護與志工致敬　

機車沒油！男騎士推車走千里　基隆暖警及時伸援助加油

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境：恨自己為什麼是女人！

新北平溪東勢格道路改善　保障民眾通行好安心

翁立友遭突襲慘敗！美女律師一句突破盲點「還原現場很難嗎」

新北機車駕訓補助全國最多　減少馬路三寶安全最給力

電子書服務過年不打烊　新北市圖春節加碼延長借書期限

國際火線／死神嘉年華：蓋亞那與邪教914人集體自殺案

更／匯豐銀神鬼經理詐貸7600萬！挖錢炒房約談9人　3人各30萬交保

新北市區公車全面禁飲食　交通局籲乘客自律共同落實防疫

小宅仍最旺！2021雙北潛力大　專家曝農曆年後3～6月適合進場購屋

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

生活熱門新聞

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

雪隧飆速115慘被開「4罰單」　一票苦主現身

沒買到高鐵票！他改1選項空位秒湧現

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

T妹嗆雞排妹「不寬心」：當大家都癡漢？

彩券「店貓」誘導進店　他看暗示刮中100萬元

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

泰國熊貓外送員「划船送餐」照曝　網笑瘋

月收4萬包多少給父母　過來人曝關鍵

普妹反攻成AV天后！達人揪關鍵錯誤

即／陪睡醫二採出爐　院方：他已提辭呈

觀眾就愛看吵架！PTT女神預言「雞排妹更紅」

更多熱門

相關新聞

翁立友遭突襲慘敗　美女律師一句突破盲點

翁立友遭突襲慘敗　美女律師一句突破盲點

藝人雞排妹（鄭家純）指控台語歌王翁立友性騷擾，5日直接殺到記者會現場，面對眾人質疑、辱罵，始終保持鎮定。起初豪記派出懷孕9個月的員工下逐客令，但眼見苦肉計無效，改以「調虎離山」騙走雞排妹。最後記者會雖順利進行，但雞排妹表現更勝一籌，讓網上一面倒大讚，更稱這次換翁立友「輸慘了！」

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

雞排妹2原因　還原翁立友惡狀

雞排妹2原因　還原翁立友惡狀

雞排妹曝「一周心境變化」：我願意面對，我沒說謊

雞排妹曝「一周心境變化」：我願意面對，我沒說謊

雞排妹傻眼「翁立友穿像新郎」目睹9月孕婦突暈眩趕人

雞排妹傻眼「翁立友穿像新郎」目睹9月孕婦突暈眩趕人

關鍵字：

雞排妹性騷擾呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

雞排妹還原為何要去翁立友記者會

雞排妹、翁立友為何不提告？　律師點出關鍵

雞排妹傻眼「翁立友穿像新郎」目睹9月孕婦突暈眩趕人

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

要翁立友公開影片！雞排妹嗆：為什麼不敢

杜汶澤發文力挺雞排妹！　曾囧臉收飛機杯

雞排妹控曾國城「撞胸」　同場錄影男星還原現場狀況

2幼女悲傷認屍！4寶婦恍神騎上國道慘遭撞死

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

即／板橋男騎士遭輾爆頭　擦撞拖板車慘死

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面