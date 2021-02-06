▲基隆110所幼兒園齊防疫，配發紫外線滅菌機、自動手指消毒器。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新冠肺炎疫情吃緊，基隆市各幼兒園都繃緊神經，利用寒假期間全園消毒，教育處也採購110台移動式紫外線滅菌機，和220台自動手指消毒器，5日在深美國小舉行基隆市公立、私立及非營利幼兒園園長會議配發各園，共計110園，共同協助幼兒園環境整備，過完年後安心開學！

教育處長林祝里表示，幼兒園每日入園都戴口罩、量額溫、手部酒精消毒，老師在照顧幼兒的同時，一手拿額溫槍又要拿酒精噴霧，因此配發各園2台自動手指消毒器，讓老師防疫工作更順手。

移動式紫外線滅菌機則是讓園方可以在放學後，定時消毒，除了室內活動室以外，幼兒常使用的教具、玩具也是消毒重點，教育處與園方共同維護幼兒健康，提供幼兒更安全、衛生的環境。

▲紫外線滅菌機、自動手指消毒器。

林祝里說，除了環境整備，基隆市幼兒園教師的課程教學也是精進重點。公私立幼兒園園長會議，特別邀請台北市立大學幼兒教育學系林佩蓉教授，介紹如何使用《幼兒園課程與教學品質評估表》，協助老師從幼兒的角度規劃課程，考量幼兒發展、學習狀況、生活經驗及個別差異等因素，以統整教學、遊戲及活動課程為原則，引導幼教師善用評量工具改善教學。

林祝里表示，打開教室看見專業，基隆市公立幼兒園教師自109學年度起，全數公開備課、觀課及議課，共有45所公立幼兒園，161班322名教師開放自己的教室，和其他學校或其他班級共同準備課程、互相觀課，並且在觀課完後議課討論，增進幼兒園學習型社群組織的能力，提升整體教學品質，朝優質幼兒園邁進。

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