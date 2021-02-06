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基隆火車站圓環再見　市公車「1、2、5、8路線」全改道

▲基隆火車站圓環再見 市公車「1、2、5、8路線」全改道。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆火車站圓環再見！市公車「1、2、5、8路線」全改道。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

因應基隆市國門廣場施工，築起基隆之未來，需你我共同渡過市政推動之過程，未來圓環天橋將拆除，忠一路城隍廟前人行空間將改建，自3月3日起公車總站封閉，公車路線1、2、5、8字頭調整至陽明海運大樓側（總站右轉約10公尺港西街）設置臨時候車亭停靠。

基隆市公車處指出，調整1字頭路線為101和平島、103八斗子、104新豐街、105三總基隆分院、107八斗子-信義國中-基隆車站、108八斗子（經潮境公園）、109天顯宮；2字頭路線為201深美國小（仁ㄧ路）、202深美國小（信二路、仁五路）、203深澳坑、204教忠街、205信中-和平島；5字頭路線為501國家新城、502建德國中、503鶯歌里、505大武崙、508澳底漁港、509情人湖；8字頭路線為801信義國中-國家新城線、802八斗子-長庚醫院線、803八斗子-信義國中-長庚醫院線。

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基隆市公車處表示，本次路線調整只有將原公車總站停靠點，調整至總站右轉約10公尺港西街陽明海運大樓側之臨時候車站點，行駛路線調整如下:忠一路→港西街→北站圓環迴轉→港西街→忠ㄧ路（後續均依各路線行駛）。

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