政府加碼力催生育率　今年8月起第2胎以上唸公幼免學費

▲為鼓勵民眾「多生」，政院拍板自8月起，第2胎念公幼「免費」。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為了搶救低迷的生育率，行政院4日院會拍板多項育兒補貼措施。政務委員林萬億說，政府想要改變策略，希望願意生的家庭生2胎以上，因此將現行生第3胎才加碼的政策，提前到生第2胎就加碼補助。

根據行政院通過的獎勵生育新措施，第2胎的補助，在就讀公立幼兒園，今年8月起生第2胎以上免學費。

2021年8月起，就讀公共化及準公共幼兒園的2到6（未滿）歲幼兒，家長每月繳費再減1000元，2022年8月再減500元，每月繳費最多不超過3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元。

另外，第2胎、第3胎經減繳後改為「免費」。低收入戶及中低收入戶部分，幼兒也是免費就讀。

根據內政部統計，我國去年新生兒人數創下史上新低，全年出生數16萬5249人，低於死亡人數，人口自然成長首度迎來「死亡交叉」。

由於生育率持續下降，林萬億表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌請教育部、衛福部等相關部會想辦法，在提高生育率的相關政策上加大力道。

林萬億接著補充，去年的新生兒人數16萬5249人，生育最多的年齡集中在20到40歲，其中又以30歲女性最多，這群父母在20至40年前出生時，當時的可生育人口數就已經掉到是30至32萬人，若以男生女生各半、每人只生1胎的話，大概一年是16萬多名新生兒。

林萬億說，假設每一個女性只生一個，生出來就是16萬多，「我們現在想要改變策略，希望生2個」。而能不能生2個？根據2019年統計數字，52%的女性只生1個，生第2胎的則為36.7%，生第3胎以上是11.9%，顯示現行到第3胎才加碼育兒津貼的政策，顯然不足以回應現實需要，所以這次提前到第二胎。

林萬億表示，生第2胎、生第3胎的比例加起來可達到去年新生兒的48%，如果要讓願意生的家庭生2胎以上，救低生育率機率會比較大，因此政策有這個考量，「從今年8越政策上路到明年8月，會達到什麼積極效果？相信政策一定會有效」。

