　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政府加碼力催生育率　今年8月起第2胎以上唸公幼免學費

▲▼兒童遊戲,小孩,公園玩樂,幼兒。（圖／記者季相儒攝）

▲為鼓勵民眾「多生」，政院拍板自8月起，第2胎念公幼「免費」。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為了搶救低迷的生育率，行政院4日院會拍板多項育兒補貼措施。政務委員林萬億說，政府想要改變策略，希望願意生的家庭生2胎以上，因此將現行生第3胎才加碼的政策，提前到生第2胎就加碼補助。

根據行政院通過的獎勵生育新措施，第2胎的補助，在就讀公立幼兒園，今年8月起生第2胎以上免學費。

2021年8月起，就讀公共化及準公共幼兒園的2到6（未滿）歲幼兒，家長每月繳費再減1000元，2022年8月再減500元，每月繳費最多不超過3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元。

另外，第2胎、第3胎經減繳後改為「免費」。低收入戶及中低收入戶部分，幼兒也是免費就讀。

根據內政部統計，我國去年新生兒人數創下史上新低，全年出生數16萬5249人，低於死亡人數，人口自然成長首度迎來「死亡交叉」。

由於生育率持續下降，林萬億表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌請教育部、衛福部等相關部會想辦法，在提高生育率的相關政策上加大力道。

林萬億接著補充，去年的新生兒人數16萬5249人，生育最多的年齡集中在20到40歲，其中又以30歲女性最多，這群父母在20至40年前出生時，當時的可生育人口數就已經掉到是30至32萬人，若以男生女生各半、每人只生1胎的話，大概一年是16萬多名新生兒。

林萬億說，假設每一個女性只生一個，生出來就是16萬多，「我們現在想要改變策略，希望生2個」。而能不能生2個？根據2019年統計數字，52%的女性只生1個，生第2胎的則為36.7%，生第3胎以上是11.9%，顯示現行到第3胎才加碼育兒津貼的政策，顯然不足以回應現實需要，所以這次提前到第二胎。

林萬億表示，生第2胎、生第3胎的比例加起來可達到去年新生兒的48%，如果要讓願意生的家庭生2胎以上，救低生育率機率會比較大，因此政策有這個考量，「從今年8越政策上路到明年8月，會達到什麼積極效果？相信政策一定會有效」。
 

ET快訊
快訊／台灣COVAX首波疫苗要來了　「最快開打」時間曝
獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友
快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象
快訊／新店保母打地鋪睡覺「1歲嬰死在床上」　父母崩潰
快訊／捲性騷雞排妹疑雲　翁立友露面開記者會時間點曝
才剛求婚成功！街口董座胡亦嘉遭金管會停權一年　罰180萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反對罷免票是關鍵！　羅友志斷言：若罷免成功「下個立委就是黃捷」

同框賴清德參訪Google新園區開幕　侯友宜承諾全力協助第二期工程

王婉諭批趙少康「大言不慚」　「52台還中天」毫無法治觀念又威權

美強調「一中政策」未改變　陸委會：跟中共「一中原則」有明顯差異

罷捷理由被疑引用「港版國安法」　陸委會：惡法不適用台灣

趙少康稱當總統把52台還中天　黃國昌怒嗆：總統可以幹這種事嗎？

政府加碼力催生育率　今年8月起第2胎以上唸公幼免學費

退伍12年竟接教召電話！　徐巧芯批：國防部「後退先用」執行不及格

民進黨挺黃捷 有差別待遇？王浩宇曝：黨跟我討論共同決定冷處理

農曆春節結婚　內政部：可於連假前3日「指定」登記日

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

反對罷免票是關鍵！　羅友志斷言：若罷免成功「下個立委就是黃捷」

同框賴清德參訪Google新園區開幕　侯友宜承諾全力協助第二期工程

王婉諭批趙少康「大言不慚」　「52台還中天」毫無法治觀念又威權

美強調「一中政策」未改變　陸委會：跟中共「一中原則」有明顯差異

罷捷理由被疑引用「港版國安法」　陸委會：惡法不適用台灣

趙少康稱當總統把52台還中天　黃國昌怒嗆：總統可以幹這種事嗎？

政府加碼力催生育率　今年8月起第2胎以上唸公幼免學費

退伍12年竟接教召電話！　徐巧芯批：國防部「後退先用」執行不及格

民進黨挺黃捷 有差別待遇？王浩宇曝：黨跟我討論共同決定冷處理

農曆春節結婚　內政部：可於連假前3日「指定」登記日

諸葛亮點「七星燈」！原來不是為「續命」...背後暗藏2大玄機

「西門町是LGBTQ聖地」紅到荷蘭！　老外：想去台灣玩

日月光去年每股獲利6.47元　創合併以來新高

快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝　姑姑跑了侄子到案

新人王大黑馬？　國王哈里伯頓再轟生涯新高21分助勝

宋兆文／不懂作戰的美國前副國安顧問

北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

春季養生首重養肝　中醫師建議：多食綠色蔬果

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

先探／先進封裝　下一個決戰武林

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

快訊／外交突破！蓋亞那設台灣辦公室

輪到自己被罷免　黃捷自爆「孤獨時刻」獨自爆哭2小時

趙少康：我若當總統就把52台還給中天

黃捷見鳳山少女遭霸凌！心痛回應了

政府加碼力催生育率　今年8月起第2胎以上唸公幼免學費

即／罷捷團體控蔡英文挺黃捷違反選罷法

沈富雄：趙少康若參選2024總統　宣誓就職就是他

吳思瑤挺雞排妹氣憤「檢討受害者」　網嗆：怎看丁允恭欺負女性？

北市電動機車汰購補助飆上9千元　加上中央補助每輛可達1.9萬

顏若芳頻向藍營開砲　呂謦煒嘆：政治鬥爭

教召明年試辦1年1訓、1次14天　2024年全面實施

更多熱門

相關新聞

2022公托幼每月學費僅1000元

2022公托幼每月學費僅1000元

為解決少子女化現象，並達到總統蔡英文「0-6國家一起養」的政見，行政院推動「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」、「就學費用再降低」政策，除了將在2022年將育兒津貼調高到5000元外，公托、公幼的補助也加碼，屆時到2022年，2到6歲兒童就讀公幼每個月學費最高不超過1000元。

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

內閣年後改組？蘇貞昌：我的內閣沒有黑名單！

內閣年後改組？蘇貞昌：我的內閣沒有黑名單！

全國公務員2/2前可領到年終

全國公務員2/2前可領到年終

違反居檢隔離裁罰達1390案　欠繳10萬以上就限制出境

違反居檢隔離裁罰達1390案　欠繳10萬以上就限制出境

關鍵字：

行政院

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

男大生「返台東確診」　陳時中回應

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面