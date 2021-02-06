▲運動直播觸及破50萬人次，基隆「運動i臺灣」三連霸榮獲特優。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

教育部體育署於5日辦理「109年度運動i臺灣績效特優縣市頒獎典禮」，由體育署署長張少熙親自頒獎，基隆市連續3年受到民眾及中央肯定，再次獲評「特優」，由基隆市教育處處長林祝里處長親自出席受獎。

林祝里表示，2020年受疫情影響，整年度運動i台灣實體活動為5萬590人次參與，相較沒有疫情的2019年下滑10%。但是基隆市有效運用數位社群媒體持續推動線上運動直播課程，讓民眾在疫情嚴峻期間也能在家安心運動；基隆市運動直播課程2020年直播觀看次數達16萬人次，觸及人數也破50萬人，相較2019年成長10萬人，已超過基隆市總人口數，除了證明推動策略效果顯著之外，也證明基隆市是一座愛好運動的城市。

▲2021年基隆市獲體育署核定補助1520萬元，為歷年最高。

2020年獲評特優縣市有基隆市、臺北市、新北市、桃園市、臺中市、南投縣及高雄市等7縣市，基隆是六都以外唯二獲頒特優之縣市；林祝里也要求執行單位不斷創新，提供更新穎的運動知識給予一般民眾，同時也兼顧各運動族群的需求，完整的讓運動i台灣的服務到達基隆市的每個角落。

此外，基隆市的表現備受肯定也反映在2021年運動i臺灣計畫的補助款，2021年基隆市獲體育署核定補助1520萬元，為歷年最高，相較2020年更是成長15%，連續4年都獲破千萬的補助，未來市府也會將相關資源都投入全民運動，並在既有的基礎下，提供更新穎且實用的運動課程與活動。

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