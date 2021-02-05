　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防範火燒車事故降低傷亡　消防局：行駛前請確實檢點車輛

▲台南市消防局提醒民眾在行駛前，應確實檢點車輛狀況，避免行車時產生狀況而無法應變，造成事故，甚至引發火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局提醒民眾在行駛前，應確實檢點車輛狀況，避免行車時產生狀況而無法應變，造成事故，甚至引發火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近來發生數起車輛起火案件，造成人員傷亡，消防局提醒民眾在行駛前，應確實檢點車輛狀況，避免行車時產生狀況而無法應變，造成事故，甚至引發火災。

消防局指出，經調查車輛火災案件，歸列其原因不外乎係交通事故、電氣系統、燃油系統、冷卻系統、煞車系統或高溫排氣系統造成火災，消防局呼籲駕駛人平時應經常檢查車輛油、水、電，車輛停放位置應避開野草或垃圾等可燃物，並請遵守交通規則、小心駕駛，以避免車輛發生火災。

▲台南市消防局提醒民眾在行駛前，應確實檢點車輛狀況，避免行車時產生狀況而無法應變，造成事故，甚至引發火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2020年11月及2021年1月分別於台南市楠西區及東山區等，發生交通事故（撞擊橋墩引起火燒車事件，並造成人員死亡）或車輛機件故障引火燃燒。分析車輛之燃料汽油其閃火點相當低，當發生交通事故其汽油由管路洩漏出，接觸到車輛本體高溫金屬或車體與撞擊物或地板摩擦撞擊之高溫火花，就極可能會引起火燒車。再者，駕駛或乘客經交通事故撞擊後，常會受傷因而喪失或降低避難逃生能力，遭火焰燒傷後，經常會造成傷亡。

▲台南市消防局提醒民眾在行駛前，應確實檢點車輛狀況，避免行車時產生狀況而無法應變，造成事故，甚至引發火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經分析常發生交通事故引發車輛火災處所或情況如下：1、交通事故發生時間常為晚上，天色昏暗，路燈光線不足或未有設置路燈附近。2、於大角度之彎道，如道路上標誌、標線或號誌並非為反光材質，稍有不慎，就非常有可能引發事故（撞擊到橋墩、建築物或逆向）。3、路況不夠熟悉，將彎道誤認是直線，因而撞擊到橋墩。4、深夜或晚間駕駛，可能因疲勞而注意力不集中，增加交通事故機會。5、超速駕駛，造成判斷力降低及反應時間不足。6、酒後駕駛。7、駕駛時使用手機或行駛中低頭撿物品。

▲台南市消防局提醒民眾在行駛前，應確實檢點車輛狀況，避免行車時產生狀況而無法應變，造成事故，甚至引發火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於上述處所與狀況，建議駕駛人應遵循標線或號誌謹慎行車，勿疲勞駕駛，勿超速駕駛，勿酒後駕駛，勿違反道路交通標誌標線號誌規則，駕駛時手機通訊應使用免持功能，撿東西時應將車輛停妥，對於不熟悉路段或光線不足路段應集中注意力、慢速駕駛。

鑑於交通事故車輛火災，經常造成人員傷亡，市長黃偉哲呼籲駕駛朋友，遵守道路交通標誌標線號誌規則，小心駕駛，勿疲勞駕駛，勿超速駕駛，勿酒後駕駛，以避免車輛發生交通事故而引起火災。消防局李明峯局長提醒駕駛，除行車前多加檢點車輛狀況外，發現車輛（無論自燃或交通事故引燃）火災請撥打119電話報案，並請將事故位址及事故狀況講述清楚（若無住址、路段，請說明明顯地標或標示），以利消防局派遣適當人車儘速到場救援，以期降低因交通事故造成之車輛火災案件人員傷亡。

4種口味小布丁，口感層次豐富

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／高志鵬假釋出獄了！「服刑756天」返家過年
霸凌鳳山少女！高雄屁孩PO「黑白影片」10字曝心情
快訊／檢舉狂魔「蘇大媽」要被關了　最慘下場曝
雞排妹霸場40分背後原因曝　翁立友遭轟「5大敗筆」
離婚9個月產子被控外遇　她辯「自己拿針筒灌進去的」贏了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

胃食道逆流「賁門」鬆了！東基院長：攝取優質蛋白質提升肌力

防範火燒車事故降低傷亡　消防局：行駛前請確實檢點車輛

除夕夜開搶！ LINE加入「彰化縣政府」　5萬個開運紅包免費送

雲林農漁會選舉查賄及暴力執行小組揭牌　掌握20情資受理6檢舉

移民署家庭教育體驗新年文化　趣味越語玩「粽」意

疏運春節車流　台中警祭出5大創新策略...機動調整路口號誌

六堆300年祈福尖炮城將開跑！老幼共學製炮籠...傳承民俗凝聚向心

加強火災搶救演練及消防安檢　南消七大隊保障市民財產安全

屏東阿北車流路口徬徨險象環生　警緊急下車協助找到家人

台南安南區6死重大車禍　市府道安團隊現勘研議改善措施

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

胃食道逆流「賁門」鬆了！東基院長：攝取優質蛋白質提升肌力

防範火燒車事故降低傷亡　消防局：行駛前請確實檢點車輛

除夕夜開搶！ LINE加入「彰化縣政府」　5萬個開運紅包免費送

雲林農漁會選舉查賄及暴力執行小組揭牌　掌握20情資受理6檢舉

移民署家庭教育體驗新年文化　趣味越語玩「粽」意

疏運春節車流　台中警祭出5大創新策略...機動調整路口號誌

六堆300年祈福尖炮城將開跑！老幼共學製炮籠...傳承民俗凝聚向心

加強火災搶救演練及消防安檢　南消七大隊保障市民財產安全

屏東阿北車流路口徬徨險象環生　警緊急下車協助找到家人

台南安南區6死重大車禍　市府道安團隊現勘研議改善措施

林旺億著重球路品質　嘗試不全力投球

喵躺冰箱「頭掛一邊」睡到併軌　奴才無奈：最後淨土失守了

TAG Heuer保時捷魂上身　瀝青錶盤模擬公路

共機再派運8擾我西南空域　空軍防空飛彈追監

鼠年封關台股收15,802點　證交所：歷史最高也是歷年第四次收在萬點

《女神降臨》都播完了緊急正名！「書峻」黃仁燁中文其實叫錯

日盛金加拿大華人股東遭疑涉陸資　銀行局：目前無具體事證

李現驚喜客串《熱愛的》姊妹作！霸氣承諾胡一天：養你一輩子

嫉妒她成績太好！3女學生「同班同學蛋糕內下毒」　釀1死1腎衰竭

快訊／高志鵬假釋出獄了！「服刑756天」返家過年

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

地方熱門新聞

阿里山公路中埔隆興段火警

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

台南養生館暗藏春色6人送辦

除夕夜開搶　5萬個紅包免費送

西螺福興宮2萬顆燈籠高掛美翻　拍照熱門景點

圍爐吃到龍蝦、牛肉　衛福部老之家少教所小朋友樂翻天

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

西螺福興宮美金紅包曝光　除夕夜發放8800份

台南「小葡萄一號」龍鋒企業展現5G成果

基隆市立田徑場拆除重建　林右昌盼如期完工

更多熱門

相關新聞

開基玉皇宮捐贈台南市消防局小型水箱車1輛

開基玉皇宮捐贈台南市消防局小型水箱車1輛

台南市消防局5日上午10時許，在開基玉皇宮舉辦捐贈小型水箱車1輛及企業捐贈救災器材、裝備捐贈儀式，由開基玉皇宮主委涂大松、景同股份有限公司張凱翔及盛美股份有限公司葉展宜代表捐贈，並由台南市長黃偉哲接受，並頒發感謝獎牌與感謝狀。

春節連假代檢廠不營業　愛車檢驗要提早

春節連假代檢廠不營業　愛車檢驗要提早

苗栗育達旁火燒車　烈焰沖天成廢鐵

苗栗育達旁火燒車　烈焰沖天成廢鐵

桃園議長邱奕勝　贈警消春節慰勞金

桃園議長邱奕勝　贈警消春節慰勞金

送春節禮品突火燒車！彰化里長跳車逃生

送春節禮品突火燒車！彰化里長跳車逃生

關鍵字：

火燒車傷亡消防局檢點車輛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

女工作人員趕雞排妹：不要為難孕婦

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

曾國城捲雞排妹性騷案！同台女星怒揭他私下真實面

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面