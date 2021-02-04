苗栗育達學區旁火燒貨車　烈焰衝天幾分鐘成廢鐵　　

▲苗栗育達大學旁停車場，3日傍晚發生火燒車意外，火勢燃燒猛烈，整輛車頓時燒成廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗育達科技大學旁停車場，3日傍晚發生火燒車意外，1輛小貨車突然竄出火舌，不到幾分鐘時間燒成一團火球，消防人員立即前往灌救，不到5分鐘就將火勢控制住，但貨車已經燒成廢鐵，詳細起火原因，還在釐清中。

苗栗縣消防局表示，3日下午6時2分接獲通報，稱於育達科技大學旁發生火燒車意外，造橋分隊出動水箱車2輛、救護車1輛，總共六名人員前往緊急搶救，抵達時約2噸小貨車起火燃燒，烈焰衝天燒成一團火球，消防人員立即出2水線搶救，所幸周邊無延燒物，不到3分鐘就將火勢撲滅。

消防人員表示，仔細查看車內並無人員，但車內燒毀的雜物非常多，不久警方聯繫到車主到現場了解起火相關原因，初步得知該車停放起火處數月過久，且車內易燃物與回收物非常多，消防人員也殘火處理許久才徹底將火煙澆熄。

造橋消防隊呼籲：「個人車輛平日長期停放應停於個人土地上自我保管好，車內應減少堆放易燃雜物量，以減少多方因子引火釀成重大危害，消防隊守護鄉親鄉民的生命財產安全，關心您的平安過好年。」

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