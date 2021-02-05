時力不參與黃捷罷免案！黃捷已退黨　陳椒華：她是優秀市議員

記者唐詠絮／彰化報導

時代力量黨主席陳椒華上午跑雲林菜市場發春聯給民眾後，接著趕往彰化開化寺祈福參拜，由於黃捷曾是時力的一員，陳椒華在接受採訪時被問到對罷捷案的看法，她首先肯定黃捷是優秀的高雄市議員，但罷免是民主程序的一部分，時力不會參與罷免。

▲時代力量黨主席陳椒華(中)到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳椒華指出，努力為2022年選戰做好準備，時代力量從創黨到現在，各地都有優秀的縣議員，並將以此為基礎，如彰化縣議員吳韋達，同時也是彰化黨部主委，期望彰化將來能推出更多優秀人才，以成立堅強的黨團後盾來服務縣民。計畫結合中彰投成立競選團隊，另外也會在各縣市努力推出優秀人才。

吳韋達表示目前時力在中部雖然只有一席議員，但未來設定是以組成黨團為目標。另外時代力量決策會議往常都在台北舉辦，今日首度移師就選擇在彰化黨部，可見時代力量對佈局中部選戰的相當重視，希望能壯大時力、讓優秀人才遍地開花。

而時代力量秘書長白卿芬表示今天最重要意義，第一次把通常在台北的決策會議移師中台灣，期許茁壯時代力量中台灣發展，吳韋達有很好的地方服務成績，藉由他的成績，讓更多人認同時代力量。

►棉被裹屍案3大巧合讓運將跪地認罪，命案現場此時燈光全滅...

►Chloe香水下殺3.9折！超低價1675元 地表最迷人玫瑰香就是它