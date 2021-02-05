民進黨衝鳳山挺黃捷　國民黨：蔡英文認證她是側翼

▲高雄市議員黃捷罷免案將於週六投票。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對罷捷案，國民黨發言人江怡臻5日指出，國民黨的立場是尊重民意，交給人民做決定，無論罷免結果如何，高雄市議員黃捷已經是蔡英文總統認證的執政黨側翼。

「民進黨不斷宣稱罷捷是報復性投票，這是對於民主制度的踐踏，也是不相信人民的證明。」江怡臻指出，不論是縣市首長或是地方議員，都是由民眾投票選出來的，憲法之所以要設置罷免規定，也是為了要提醒政治人物，人民才是這個國家的主人。

江怡臻表示，近來可以看到民進黨許多人都南下高雄挺黃捷，似乎忘了黃捷並未加入民進黨，蔡英文以總統身分公開力挺黃捷，不僅讓蔡英文面臨失去總統高度和過度政治化操作的質疑，更是把自己跟民進黨推入了一個只能贏不能輸的險境。

江怡臻說，身為總統的蔡英文不應該公開表態，此舉有損行政中立，更是以國家權威的角色影響民意發聲，恐嚇人民不准行使憲法基本權利。

江怡臻指出，同樣身為市議員，對於王浩宇以及黃捷罷免案有許多感觸，這是對握有權力和發聲權的公眾人物最大警惕，不可以任意操作意識形態，不允許隨意製造政黨對立。自己連懷孕、坐月子期間，都不放棄為民服務的機會，以人民利益為優先。身為民意代表，或許每個政黨背後都有各自不同的理念，但在民眾面前，不分黨派，一視同仁。

另一位同為市議員的國民黨發言人陳偉杰則說，罷免是人民基本權利，之所以會發起罷免案，就是在地鄉親質疑黃捷的問政表現，而這次投票中，高雄市民會做出明確的選擇，國民黨的黨公職人員都會引以為戒。

陳偉杰表示，身為民意代表，對於自己的權責要符合初衷，不能忘了給選民的承諾，也不適合做過多政治攻防操作，否則人民就會認為只是在作秀。何況全台灣這麼多立委、市議員，為何獨獨這幾位被列為對象，他認為這不完全是報復性罷免。