罷捷最後衝刺拚場！黃捷連4場掃街　藍營選前之夜女戰神助清捷

▲罷捷團體投票前最後衝刺 。（圖／罷捷團體提供）

記者洪靖宜／高雄報導

罷捷投票倒數一天！罷捷團體和高雄市議員黃捷兩邊把握最後時間，各自出招拚選票，黃捷一天4個行程，由民進黨立委、議員還有無黨籍立委林昶佐等人車掃拜票；罷捷團體則是出動宣傳車掃街，重頭戲就是晚間6時30分在捷運鳳山西站議會路廣場舉辦「罷捷團結之夜」，眾多藍營民代現身力挺，希望能衝出一波罷免票。





▲罷捷團體投票前最後衝刺 。（圖／罷捷團體提供）

罷免高雄市議員黃捷投票6日登場，黃捷把握最後一刻，勤站街口，與綠營民代合體掃街，從早跑到晚；罷捷團體「鳳山清捷隊」同樣最後衝刺，5日上午10點罷捷團隊出動宣傳車車隊遊行宣講，於罷捷總部出發，希望能激出投票率，力拼通過罷免黃捷門檻。

▲罷捷選前之夜 。（圖／罷捷團體提供）

而重頭戲是晚間6時30分在捷運鳳山西站議會路廣場舉辦「罷捷團結之夜」活動，晚間7時開始安排桃園立委魯明哲、萬美玲及呂玉玲分享成功罷王經驗，接著被封為「神力女超人」的立委許淑華、吳怡玎、李貴敏及陳玉珍、鄭麗文等人也會上台助講，隨後國民黨立院黨團總召費鴻泰以及國民黨高雄市鳳山區議員也會上台宣講，就連罷王總部也會派人到場加油打氣。

另外因應反萊豬，還邀來精神科醫師蘇偉碩、黃義霖受邀宣講反萊豬議題，晚會最後由罷捷領銜人劉辰芳、發言人徐尚賢接續演講，最後要合唱《明天會更好》及《世界第一等》，拉抬罷捷聲勢。

時間對我們來說完全沒用！