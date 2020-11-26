青少年館明年2月重啟！新竹之森完成最後拼圖...點亮護城河畔

▲青少年館閱覽室模擬圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隱身新竹市府後街的青少年館，建立至今已有近百年歷史，今（109）年市府投入1千多萬元整修，有一大片落地窗景閱讀區，將北大公園綠意盡收眼底，修復破損屋頂、改善動線及新增無障礙廁所，盼提供更開闊舒適的閱覽環境。新竹市長林智堅表示，青少年館預計明年（110年）2月完工重啟，為市區綠意廊帶──「新竹之森」拼上最後一塊拼圖，點亮護城河畔。

林智堅表示，青少年館建於日本大正年間、至今有近百年歷史，過去曾為「旭診療所」、衛生試驗所、警訊所，承載新竹市豐厚的歷史記憶，館舍旁的北大公園，早晨有長青族在公園晨運、打捶球，黃昏則有家長帶小朋友或與家人來公園散步，是居民生活的中心。

林智堅談及，為了擘劃森林城市願景，讓民眾共享自然綠意，市府團隊積極推動公共空間綠美化及提升綠覆率，從新竹綠園道起、文化綠廊、青少年館草坪、護城河水岸、中央公園、隆恩圳到三民公園，一路串聯沿線綠地，形塑全長約4公里的「新竹之森」，青少年館的整修重啟將完成新竹之森的最後一塊拼圖。

文化局指出，青少年館建物近20年未翻修，有建物老化、室內照明及漏水等問題，今（109）年7月市府投入1800萬元進行整修工程，此次除了室內、外整修、動線改善、調整閱覽空間、屋頂部分翻修及新增無障礙廁所等工程，未來一樓預計規劃為資訊檢索區、藏書及座位區。

而原先樓中樓區空間則改以落地式大階梯座位區，當民眾坐在該區，映入眼簾的就是落地窗外的北大公園草地，整個空間視野更加開闊、明亮，盼提供更舒適的閱覽環境，吸引更多人駐留。

文化局指出，青少年館也會在燈會期間扮演要角，包括館內展出花燈製作的幕後花絮，讓民眾可以看到藝術家在每道工序上的無比用心，欣賞作品的同時也感受背後的故事。