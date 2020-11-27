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彭坤炎「髹漆」技藝獲日本肯定　教案發表傳承文化資產

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▲彭坤炎發表歷經10個月創作的髹漆作品《雲湧》及傳習教案。（圖／新竹市政府提供）

▲彭坤炎發表歷經10個月創作的髹漆作品《雲湧》及傳習教案。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市漆藝家彭坤炎在100年獲選無形文化資產傳統工藝保存者，以「髹漆技藝」著稱，作品獲多座日本官方獎項肯定的國際級大師，日本明治神宮也曾典藏其作品。他近日發表歷經10個月創作的髹漆作品《雲湧》及傳習教案，於個人工作室「彭坤炎堆漆創作工作室」展出，使竹市無形文化資產堆漆技術得以進一步扎根與傳承。

文化局表示，髹漆是從漆樹下取得天然漆料，過去是專屬皇家帝室御用的器物或貢品。彭坤炎從事漆藝工作至今逾40年，以獨特堆漆技法的造型創作，線條優美、色澤鮮豔著稱，100年榮獲登錄本市無形文化資產傳統工藝保存者。他更在國內外獲獎無數，近年連續榮獲「林野廳長官賞」、「日本文部科學大臣賞」等。

彭坤炎「南島風光」作品入選「日本美術展覽會」，109年「包容」作品獲選日本明治神宮典藏，漆藝創作成就令人讚嘆，被稱為「新竹之光」、「台灣之光」。

彭坤炎新作《雲湧》，以天然生漆、礦物顏料、金箔銀箔等，以堆漆創作技法完成，因須等待層層顏料乾燥再混搭其他材料，費時10個月，彭坤炎有感於髹漆技術面臨凋零沒落，去年向文化部提出「傳統髹漆技藝傳習教案編撰」計畫，特別將《雲湧》創作過程以拍攝，搭配文字紀錄、解說，作為教案。

彭坤炎解說，《雲湧》作品造形如帶柱般由下蟠延而上，成高低起浮像風起雲湧狀，寓意著新生事物相繼興起，聲勢浩大，期盼來年疫情過後，停擺事項都能再生再放光彩。

文化局表示，《雲湧》髹漆技藝教案除了教育學習使用，也能成為認識髹漆與髹漆製作工具書，本次「雲湧」髹漆技藝的技法表現為堆漆創作技法，以立體造形作品製作結合色漆裝飾技法，用視覺設計表現漆藝美感，未來將成為傳承髹漆技術的重要資料來源。期許能逐年將不同加飾技法進行傳統髹漆作品教案製作及出版並完成傳統髹漆技藝保存維護計畫，以傳承新竹市珍貴文化資產。

市長林智堅表示，新竹市是一座令居民值得驕傲的城市，擁有豐沛的藝文資源及多處古蹟與歷史建築，近年來市府不僅積極進行有形文化資產的保存及整修，也致力推動無形文化資產的保存及推廣，108年完成木雕技術保存維護計畫，今年也完成螺鈿技術保存維護計畫，更爭取中央補助款逐年辦理工藝扎根計畫，透過種子人才培育、結合中小學藝文課程，及師生培力及實作，認識傳統工藝之美，將文化資產傳承下去。

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