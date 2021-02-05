屏東檢警逮3治平對象！春節、農漁會改選前夕　掃黑淨化治安

▲屏檢警合作，在春節、農漁會改選前夕掃黑淨化治安，讓民眾過好年。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局因應農曆春節到來與農、漁會改選前夕，與屏東地檢署檢察官指揮偵辦，強力掃蕩轄內黑幫暴力分子，共檢肅陳姓、洪姓及江姓3名為首的治平目標及18名共犯到案，他們平時恃強凌弱或以電信詐欺方式騙取財物等不法暴力集團，訊後分別依組織犯罪防制條例等罪送辦。

▲▼刑警大隊副大隊長葉士傑說明偵辦過程 、查扣證物。

屏東縣警方因應春節及農漁漁會改選，讓民眾安居樂業，大舉動員警力強力執行臨(路)檢與聲請拘票、搜索票，規劃全縣性及配合警政署執行全國同步掃黑專案行動，分別檢肅以陳姓、洪姓及江姓等3名為首的治平目標及18名共犯到案。

另查獲2名連續於里港及內埔地區犯下多起竊盜案件嫌犯、查獲毒品案9件10人查獲各類逃犯36名，查扣現金1萬7500元、犯案自小客車及機車各1部、手機7支、毒品海洛因及安非他命等物，訊後分別依法送辦。

縣警局局長李文章表示，檢警將持續針對幫派分子及其「堂口」、「依附生存行業」進行全面清查，對於易滋事幫派組合總部、分堂、分會據點，與其圍事及經營行業處所或成員經常出入聚集處所，以優勢警力實施臨檢或聲請執行搜索方式，強力打擊幫派暴力討債、詐欺等犯罪集團，以淨化轄區治安，全力壓制不法分子囂張氣焰，並讓農漁會改選工作平順，民眾均能安居樂業過好年。

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