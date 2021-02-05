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兼5份差不夠！女大生下海養全家　「啃女」媽無所謂：有錢就好

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲大陸許多偏僻地方的女孩被親情壓榨。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州23歲女孩洛洛遭親情壓榨的故事，近期引發熱議。不少女孩留言，自己的經歷與洛洛類似，春桃就是其中一個。她在母親的強烈要求下，大學期間就在供弟弟的生活費，她曾一天有五份兼職，到了大三走投無路，只好走進陪酒場掙皮肉錢。

據《極晝工作室》報導，這類故事在閉塞的地域相當普遍，重男輕女的觀念仍具有強大的歷史慣性，很多女孩曾試圖剝離傷害，她們離開家，在遙遠的城市生活，然而她們依舊受到家庭的束縛，承受著旁人難以想像的折磨……。

因為洛洛的新聞，引出了更多相似命運的人。「我爸媽找我就三件事，借款、遇到了麻煩、催婚，」一名叫春桃的女孩談起這些，語氣平靜。她今年31歲，出生在福建西北部的山區縣城，有姊姊和弟弟。因為父母不滿兩個都是女兒，又生了一個男孩。

她讀大三時，父母投資失利，欠下50萬（人民幣，下同）。之後，母親打電話說，「以後弟弟的生活費你也負責，每兩個月轉800元，」語氣斬釘截鐵。因為還是學生，春桃只好開始四處兼職，最多的時候，她一天打5份工，賣過奶茶，當過飯店服務員，她掙過11元的時薪，那還是待遇最好的時候。

有次，她得知在招「禮儀小姐」，就去問了問。從對方的說法裡，她聽出來是陪客戶吃飯喝酒，但知道陪一頓就能掙500元後她不再猶豫。第一次，她走進一場中年男人的飯局裡，她跟4個女大生一起，被安排穿插坐在他們中間，春桃沒有可以打扮的衣服，一副學生樣子。客戶還算斯文，只是女孩們都插不上話，氣氛顯得尷尬，春桃只是低頭吃飯，但這1個小時過去，報酬等於做50個小時服務員。

▲▼OL，上班族，小資族。（圖／翻攝pakutaso）

▲春桃曾有1個月每頓飯只花1.5元人民幣。（示意圖／翻攝pakutaso）

2個多月後，她跟著老闆去了一家豪華的KTV。女孩一字排開，客戶挨個挑選她們。男人貼在春桃旁邊的女孩身上，甚至有更為過分的行為。但是，春桃沒想過離開，陪著客人喝酒到凌晨。那天，她3點回到宿舍睡覺，5點接著起床做服務員，9點再坐回教室裡上課。

到大學畢業時，她每月能拿1千元供給弟弟生活，還存下了4萬5千元。春桃曾隱晦地跟家裡透露過這些，那時弟弟反問了母親，「總不能逼姊姊去坐檯吧？」母親卻毫不在乎說，「那又怎麼樣呢？有錢就夠了。」

回想與弟弟相處的過往，春桃腦子裡幾乎全是愛護他的記憶。父母曾忙於生意，在家裡的時間很少，她就是弟弟的第二個母親。幼年騎車，她載著弟弟，險些出車禍。春桃的第一反應是，「弟弟千萬不能有事，不然會被罵死。」她驟然剎車，把弟弟從翹起的後座上甩了出去，自己撞上路障。那次，弟弟擦破了點皮，她進醫院縫了13針。

少女時期的春桃，幾乎沒什麼存在感。母親對弟弟的偏愛，導致春桃從小和母親的關係緊張，「說話吵不過三句，一定爆炸。」還有，每次春桃和弟弟吵架，爺爺奶奶也不管對錯，一定罵春桃。高一下學期，她開始有意暴飲暴食，吃了再吐，結果患上胃病，她希望父母能看出她的異常，關心她的病痛，結果並沒有。

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲她後來為了賺更多的錢，下海陪酒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

高中畢業後，春桃當了2年女兵，退伍時剛滿20歲，她想重新高考，但母親已經給她安排好一場相親，在所有條件裡，最明晰的標準是聘金至少30萬到50萬。

那場相親最後沒成，春桃才成了家裡的第一個大學生。大一下學期，她告訴家人，自己想備考金融學碩士。父母明確告訴她，「沒錢供，女孩子早點出來賺錢也好。」這一刻她知道，家裡給不了自己任何幫助，只能自己打工。

她清晰地記得，曾有1個月，她只花了138元吃飯，相當於每頓飯只花了1.5元。春桃從未思考過自己在家裡的位置，她只知道自己是姊姊，從小要給弟弟做榜樣，要獨立自強，離家讀書後，負擔弟弟的開支，借款給父母周轉，甚至家裡的生意糾紛，親戚之類的家事，通通都會來找她，「你是家裡學歷最高的，」父母這樣告訴她。

現在，春桃31歲，喜歡錢，那些具體的數字可以給她安全感。她說，「會記得艱難歲月裡的每一筆收入，一個月生活費，某一次的時薪，還有陪酒掙到的錢，因為抓住那些是可以解決眼前的麻煩，可以回應父母的需求。」

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